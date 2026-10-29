Bursaspor'da liderliği sürdürmek için her anlamda hazırız

Maç öncesi değerlendirme

Bursaspor teknik direktörü Mustafa Er, Bandırmaspor karşılaşması öncesi Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Sözlerine 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutlayarak başlayan Er, aziz şehitleri rahmet ve minnetle andığını belirtti.

Bu sezon ilk kez taraftarların karşısına lider olarak çıkacak olmanın hazırlık sürecinde bir farklılık yaratmadığını vurgulayan Er, takımın her yönüyle maça hazır olduğunu ifade etti. Teknik direktör, hedeflerinin taraftar desteğiyle birlikte liderliği sürdürmek olduğunu söyledi ve takımın maça planlı hazırlandığını aktardı.

Geçmişten çok bugüne odaklanma:

Bandırmaspor ile dört yıl önce yaşanan üzüntülü karşılaşmanın hatırlatılması üzerine Er, o gün geride kaldı diyerek geçmişe takılmadığını belirtti. Rakibi beklemektense kendi oyun planlarının sahaya yansımasının önemine dikkat çeken Er, 90 dakika plana sadık kalarak istekli ve arzulu bir oyunla 3 puanı taraftara hediye etmek istediklerini söyledi.

Er, ligdeki gidişattan memnun olduğunu; hedefledikleri kusursuz seviyeye yaklaşmak için sürece bağlı gelişimin önemli olduğunu belirtti. Ayrıca, geride kalan 12 haftanın tamamından memnun olduğunu söyleyerek, kazanırken de kaybederken de sakin kalma prensibini benimsediklerini vurguladı.

Oyuncu durumu ve 11 planı:

Keçiörengücü deplasmanında attığı golün ardından yaşadığı problem nedeniyle oyundan alınan Kelechi Iheanacho hakkında bilgi veren Mustafa Er, Nijeryalı oyuncuyu maçın ardından dinlendiklerini aktardı. Er, Iheanacho'nun bugün takımla birlikte idmana çıkacağını ve Bandırmaspor maçında forma giymesinde bir sorun beklemediğini ifade etti.

Lincoln Henrique'nin cezası ve kadro düzeniyle ilgili konuşan Er, sezon boyunca sabit bir 11 ile sahaya çıkmayı düşünmediğini, değişikliklerin rakip, oyuncuların fiziksel durumu ve maç planına göre yapılacağını belirtti. "Sezon sonuna kadar klasik bir 11’imiz olmayacak" ifadesiyle her oyuncunun hazır tutulmasının önemine dikkat çekti.

Mustafa Er, takımın üzerine koyarak devam etme niyetinde olduğunu ve seyircinin desteğiyle kuvvetli bir oyun sergileyip galip gelerek liderliği sürdürmeyi amaçladıklarını sözlerine ekledi.

BURSASPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ MUSTAFA ER, BANDIRMASPOR MAÇI ÖNCESİ İBRAHİM YAZICI ÖZLÜCE TESİSLERİ'NDE BASIN MENSUPLARININ SORULARINI YANITLADI.