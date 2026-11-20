Uygulamalı eğitimle teori sahaya taşındı:

Burtom Sağlık Grubu, Vakıf Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri 2. sınıf öğrencileri için özel olarak kurgulanan uygulamalı eğitim programını hayata geçirdi. Üç ayrı seansta toplam 66 öğrenci'ye ulaşan program, sağlık alanında teorik bilginin pratikle buluşturulmasını ve sahaya donanımlı uzmanlar yetiştirilmesini hedefledi.

Eğitimin amaçları ve kapsamı:

Programın temel hedefleri arasında öğrencilerin sağlık kurumlarında karşılaşabilecekleri acil ve riskli durumlara karşı farkındalık kazanmaları, hasta ve çalışan güvenliği kültürünü benimsemeleri ve teorik bilgilerini uygulamaya aktarabilmeleri yer aldı. Eğitim içeriğinde özellikle Mavi Kod ve Beyaz Kod uygulamaları ile güvenlik süreçleri öne çıkarıldı.

Uzman sunumları ve modüller:

Eğitim üç bölüm halinde gerçekleştirildi. İlk aşamada Hemşirelik Hizmetleri Yöneticisi Dilek İzmirlioğlu hasta güvenliği ve çalışan güvenliği konularını ele aldı; güvenli çalışma ortamı, riskin önlenmesi ve güvenlik kültürünün kurumsallaşması üzerine önemli noktalar paylaştı. Programın ikinci bölümünde Konur Tıp Merkezi hemşiresi Ayşen Dündar Mavi Kod eğitimi verirken; üçüncü bölümde Konur Tıp Merkezi hemşiresi Sümeyye Demircan Beyaz Kod uygulamalarını detaylandırdı.

Simülasyonlarla gerçekçi öğrenme:

Eğitimlerin uygulama kısmında Mavi Kod ve Beyaz Kod senaryoları üzerinden birebir simülasyon ve canlandırmalar yapıldı. Bu yaklaşımla öğrencilerin muhtemel acil durumları deneyimlemeleri, müdahale basamaklarını tanımaları, ekip çalışması ve iletişimin önemini sahada kavramaları amaçlandı.

Gerçekleştirilen iş birliğiyle, öğrencilerin yalnızca teorik bilgi edinmeleri değil, meslek hayatlarında karşılaşabilecekleri zorlu durumlara tam donanımlı şekilde hazırlanmaları ve sağlık kurumlarındaki güvenlik kültürünü içselleştirmeleri hedeflendi.

MUDANYA ÜNİVERSİTESİ İLE BURTOM SAĞLIK GRUBU ARASINDA İMZALANAN UYGULAMALI EĞİTİM İŞ BİRLİĞİ KAPSAMINDA, TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ 2. SINIF ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK ÖZEL BİR EĞİTİM PROGRAMI HAYATA GEÇİRİLDİ. ÜÇ SEANSTA TOPLAM 66 ÖĞRENCİYE YÖNELİK SİMÜLASYONLARLA DESTEKLENEN EĞİTİMLERDE; HASTA VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİNDEN MAVİ VE BEYAZ KOD UYGULAMALARINA KADAR KRİTİK SÜREÇLER UYGULAMALI OLARAK AKTARILDI.