Buruk'un RAMS Park hedefi:

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi 5. haftasında yarın 20.45'te RAMS Park'ta İngiliz ekibi Aston Villa ile oynayacakları maça ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Buruk, geçen sezonun Avrupa Ligi şampiyonu ve Premier Lig'de güçlü bir geçmişi olan rakibin son üç maçta beraberlikler almasına rağmen giderek form kazandığını vurguladı. Barcelona'ya karşı iyi bir başlangıç yaptıklarını; kendilerinin ise son iki maçı kazanarak özgüven yakaladıklarını söyledi.

rakibin gücü ve maç stratejisi:

Buruk, Aston Villa'nın teknik direktörü Unai Emery'nin Avrupa'daki başarılarına dikkat çekti ve Sevilla ve diğer takımlarla elde ettiği finaller ve kupalara referans verdi. Emery'nin Avrupa'da az maç kaybeden bir teknik adam olduğunu belirten Buruk, Galatasaray'ın ilk kez ona karşı galibiyet almak için elinden geleni yapacağını, bunun için kendi oyunlarına odaklanacaklarını ifade etti.

Ev sahibi avantajının önemine vurgu yapan Buruk, sahalarında oynamalarının bir fark yaratacağını ve bu avantajı en iyi şekilde değerlendirmek istediklerini söyledi. Ayrıca, 'Hayal kuruyorsak, hayallerimiz varsa bu hayalleri gerçekleştirmek için yarın önemli bir fırsat' diyerek maça yüklenen beklentiyi özetledi.

hakem kararı, saha çalışmaları ve kadro durumu:

Geçtiğimiz Samsunspor maçında yaşanan hakem olayıyla ilgili olarak Buruk, el sıkmama gerekçesiyle kart gösterilmesinin düzenli bir kural olmadığını ve 'isterseniz elini sıkarsınız, isterseniz sıkmazsınız' değerlendirmesini yaptı. Bu tür durumlarda hakemin yaptığı hata olduğuna inandığını ve bunun doğru şekilde dönmesini beklediğini ekledi.

RAMS Park zeminiyle ilgili olarak da bilgi veren Buruk, zeminin yeniden kazındığını, hibrit uygulama yapıldığını ve tohum atıldığını belirtti. İki haftalık sürede çimlenme işaretleri görüldüğünü, mükemmel bir saha beklemediklerini ancak futbolun oynanabileceği ve maç boyunca kötüleşmeyecek bir zemini hedeflediklerini söyledi.

Takım kadrosuna ilişkin değerlendirmesinde Buruk, Rus oyuncu Aleksey Batrkov'un genç ve yetenekli bir profil olduğunu, milli takım dönüşlerinin yorgunluk ve sakatlık etkisi yarattığını anlattı. Batrkov'un Şampiyonlar Ligi'nde son üç maçta gol attığını ve yarın da bunu sürdürmesini umduklarını kaydetti.

Sakatlık gündemiyle ilgili olarak Buruk, forvet Osimhen'in yarın maç kadrosunda yer almayacağını açıkladı. Jakobs için ise son bir kontrol yapılacağını, antrenmana çıkabilirse kulübeye alınmasının önemli olacağını söyledi. Ayrıca Sallai ile Osimhen'in Beşiktaş maçına kadar gidişata göre değerlendirilebileceklerini belirtti.

Buruk son olarak Şampiyonlar Ligi'nde her puanın değerli olduğuna değinerek, her maça kazanma amacıyla çıktıklarını ama grup aşamasında puan kaybetmemenin de stratejik öneme sahip olduğunu vurguladı.

GALATASARAY TEKNİK DİREKTÖRÜ OKAN BURUK, ASTON VİLLA GİBİ BAŞARILI BİR TAKIMA KARŞI OYNAYACAKLARINI BELİRTEREK, "SAHAMIZDA OYNADIĞIMIZ İÇİN BU AVANTAJI EN İYİ ŞEKİLDE KULLANMAK İSTİYORUZ. HAYAL KURUYORSAK, HAYALLERİMİZ VARSA BU HAYALLERİ GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN YARIN ÖNEMLİ BİR FIRSAT" DEDİ.