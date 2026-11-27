Mecliste oturum, taziye ve atama

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kasım Ayı Meclis Toplantısı'nın üçüncü birleşimi, bugün Büyükşehir Belediye Başkanvekili Büşra Özdemir başkanlığında yapıldı. Toplantı, Eskişehir'deki helikopter kazasında şehit olan askerlerden ikisinin Antalya'da toprağa verilmesi nedeniyle ertelenmişti; Özdemir, şehitler için başsağlığı diledi.

Ramazan Demir'in Belediye Genel Sekreterliği'ne asaleten atanmasını da duyuran Özdemir, yeni görevin hayırlı olmasını temenni etti ve Antalya'ya düşen acıya vurgu yaptı.

uluslararası olaylar ve spor gündemi:

Gürcistan'ın Batum kentinde oynanan Beşiktaş maçında taraftarlara yönelik orantısız polis müdahalesini kınayan Özdemir, etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Ayrıca Filistin'de yıllardır süren acılara dikkat çekerek, masum sivillerin, özellikle kadın ve çocukların yanında olduklarını belirtti. Özdemir, Beşiktaş taraftarlarının sporun kardeşlik ve dayanışma ruhuna gösterdikleri hassasiyeti kutladı ve takımın galibiyetini tebrik etti.

"Vicdanım çok rahat" yanıtı:

"Vicdanım çok rahat. Emin olun ben geceden sabaha bir karar vermedim. 17 aydır bu görevi ben yerine getiriyorum. Bu görevim bir gün sonlandığında bana ’Koltukta ne kadar güzel poz vermişsin’ diye sormayacaklar. ’Hangi siyasi söylemleri ürettin?’ diye sormayacaklar. Bu işin mali ve cezai yükümlülüğü bu omuzlardaysa, bunun hesabını ben vereceksem, bu şehrin yarınlarını düşünmek durumundaydım. Antalya’nın çok ciddi ihtiyaçları var, öncelikli ihtiyaçları var. Ve Antalya’nın da bir eli, arkadan bir desteği, bir liderin onu itmesine ihtiyacı var arkadaşlar. Çok düşündük ve biz önceliğimize siyasetimizi değil, bu şehrin yarınlarını, çözüm bekleyen ihtiyaçlarını koyduk. Ha siyaset mi? Büşra Özdemir hiçbir zaman siyaseti önceliğine koymamıştır. ’Hangi makamda olacağım, bundan sonra nereye geleceğim’ düşüncesiyle hiçbir zaman hareket etmedim. Böyle düşünseydim bu zamana kadar farklı yaklaşımlarda da olurdum ama benim şu anki önceliğim bu şehrin geleceğini düşünmek. Çocuğumun yüzüne baktığımda ’Bu şehrin yarınları için neler yaptın? Orada o koltukta oturup poz verip, o görevleri bıraktın mı?’ dedirtmemek, bu kentin ihtiyaçlarına cevap vermek. Ha siyaset derseniz de 20 yıldır siyasetin içerisindeyim. 12 yıldır yerel yönetim tecrübem var. 1,5 yıldır da Antalya Büyükşehir gibi bir belediyeye başkanlık ediyorum başkan vekili olarak. Siyasetin de alasını yaparım, yapmam gerektiği zaman"

Özdemir, bundan sonra da şehrin öncelikli ve değişen ihtiyaçlarına cevap vermek için çalışmaya devam edeceklerini belirtti ve emek veren tüm Meclis üyelerine, bürokratlara ve çalışma arkadaşlarına teşekkür etti. Son olarak "Performans programımızı oylamaya sunuyorum, hayırlı olsun" diyerek oylamaya sundu.

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANVEKİLİ BÜŞRA ÖZDEMİR