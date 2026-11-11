BUÜ’de yeni dönem: beyaz önlükle mesleğe ilk adım

Tören ve katılımcılar:

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Veteriner Fakültesi, 2026-2027 eğitim-öğretim yılı geleneksel beyaz önlük giydirme törenini Mete Cengiz Kültür Merkezinde gerçekleştirdi. Törene ilk adımı atan öğrenciler, aileleri ve akademik-idari kadro yoğun ilgi gösterdi. Programa Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, fakülte dekanları, MYO müdürleri, kamu ve özel sektör temsilcileri katıldı.

Eğitim ve misyon vurgusu:

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, küresel çalkantıların yaşandığı dönemlerde ülkelerin en büyük gücünün nitelikli beşeri sermaye olduğunu hatırlattı. Yılmaz, üniversitelerin yalnızca araştırma merkezi olmadığını; toplumsal kalkınma ile tarım ve sağlık endüstrilerine yön veren kritik aktörler olduğunu belirtti. Rektör, BUÜ’nün araştırma üniversitesi kimliğiyle ulusal ve uluslararası alanda güçlü bir konumda yer aldığını ifade ederek, öğrencilerin donanımlı şekilde yetiştirildiğini vurguladı ve yeni akademik yıl için başarı dileğinde bulundu.

Akreditasyon başarısı ve dekanın mesajı:

Fakülte Dekanı Prof. Dr. Bayram Şenlik, fakültenin Haziran 2010’dan bu yana Avrupa Veteriner Eğitim Kurumları Birliği tarafından akredite edildiğini hatırlattı. 5-9 Ekim 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen yeniden değerlendirme sürecinin sonuçlandığını aktaran Şenlik, fakültenin hiçbir majör eksiklik raporu almadan 7 yıllık akreditasyon hakkı kazandığını duyurdu. Bu başarının akademik ve idari personelin özverisinin ürünü olduğunu belirten dekan, beyaz önlüğün bilim, dürüstlük, merhamet ve topluma hizmet bilincinin simgesi olduğunu öğrencilere hatırlattı ve ailelerin fedakârlıklarına teşekkür etti.

Öğrenci temsili ve kapanış:

Öğrenciler adına konuşan Öğrenci Temsilcisi Şevval Öz, mesleğin önemine ve uzun soluklu eğitim sürecine dikkat çekti. Üniversite hayatının derslerin ötesinde kulüpler, projeler ve sosyal sorumluluk çalışmalarıyla zenginleştiğini söyleyen Öz, yeni arkadaşlarına tecrübelerini aktardı. Tören, akademik yıl açılış dersini vermesi planlanan ancak İngiltere’deki hava muhalefeti nedeniyle programa katılamayan RoyalVeterinaryCollege Dekan Yardımcısı Dr. Sarah Channon’ın gönderdiği video mesajının ardından, öğrencilerin önlüklerini giymesi ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BUÜ) VETERİNER FAKÜLTESİ 2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GELENEKSEL BEYAZ ÖNLÜK GİYDİRME TÖRENİ, METE CENGİZ KÜLTÜR MERKEZİNDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ. FAKÜLTEYE İLK ADIMI ATAN ÖĞRENCİLERİN HEYECANINA ORTAK OLUNAN TÖRENDE, ÜNİVERSİTENİN ULUSLARARASI BAŞARISI VE VETERİNER HEKİMLİĞİN TOPLUMSAL ÖNEMİ VURGULANDI. TÖRENE; REKTÖR PROF. DR. FERUDUN YILMAZ, DEKANLAR, MYO MÜDÜRLERİ, KAMU VE ÖZEL SEKTÖR TEMSİLCİLERİ İLE AİLELER VE ÖĞRENCİLER KATILDI.