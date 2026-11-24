63 yıllık atölye toruna miras:

Adana'nın Büyük Saat semtinde 1963'ten beri aynı dükkânda çalışan Yaşar Dınız, 63 yıldır sürdürdüğü sandıkçılık mesleğini, çırak sıkıntısı nedeniyle torununa emanet ediyor. 79 yaşındaki usta, mesleğin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalmaması için okul çıkışlarında dükkâna gelen 12 yaşındaki torunu Emirhan'ı yetiştiriyor.

Yıllardır aynı adreste satış ve tamir yapan Dınız, müşterilerle iletişim, onarım ve sandık üretiminin inceliklerini kuşaktan kuşağa aktarmaya çalışıyor. Okuldan arta kalan vakitlerde dedesinin yanında çalışan Emirhan hem işlere yardımcı oluyor hem de mesleğin pratik bilgisini öğreniyor.

malzeme ve üretim süreci:

Ustanın anlattığına göre sandık üretiminde kullanılan ahşaplar özenle seçiliyor: ceviz, sedir, ardıç ve çam başta olmak üzere malzemeler devlet orman işletmelerinden temin edilip kurutularak işleniyor. Dınız, işin üretim kısmının merkezinin Kahramanmaraş olduğunu ve Adana'daki dükkânın daha çok dağıtım ve satış işini yürüttüğünü belirtiyor.

Yaşar Dınız, İHA muhabirine şu sözlerle mesleğini özetledi: "1963 yılından bu yana bu dükkanda bu işi yapıyorum. Arkamızdan yetişen çırak bulmakta zorlanıyoruz. Elimizden geldiği kadar yapmaya devam ediyoruz. Benim arkamda oğlum, oğlumun arkasında torunum var. Bir şekilde örf ve adetlerimiz devam ediyor. Her evde, her genç kıza da olması gereken şey sandıktır. Bazen temin etmek, ahşabını, ağacı yapmak sıkıntı da olabiliyor ama biz o sıkıntıyı gideriyoruz. Asıl üretim atölyemiz Kahramanmaraş’ta, burada da onun dağıtımını, satışını yapıyoruz. Ahşaplar ceviz ağacı, sedir ağacı, ardıç ağacı ve çam ağacından temin ediliyor. Bunları devlet orman işletmelerinden alıp, kurutup yapıyoruz. Bu dükkanda bu meslek ile 4 çocuk büyüttüm. Bu meslekten ekmek yedik. 4 tane çocuk büyüttüm ve hepsini okuttum, hepsi birer meslek sahibi oldu. Şimdi ise çırak bulamadığım için bu mesleği torunuma öğretiyorum."

çıraklık, eğitim ve gelecek:

Usta-çırak geleneğinin zayıfladığı kentte, gençlerin el sanatlarına yönelmemesi mesleğin devamını zorlaştırıyor. Bu nedenle Dınız, kendi ailesinden birini yetiştirerek hem bilgi birikimini hem de işin sürdürülebilirliğini sağlamaya çalışıyor.

Torun Emirhan, durumu şu sözlerle anlatıyor: "Okuldan artan vakitlerimde dedeme yardım ediyorum, bu işi seviyorum. 4 yıldır bu mesleğin içindeyim. 6’ncı sınıf öğrencisiyim. Dedem çırak bulamayınca ben de buraya geliyorum. Müşterilere ürün satıyorum, tamir yapıyorum. Dedeme yardım ediyorum. Bu meslek çok eski bir meslek. Zaten Adana’da yapan kalmadı. Ben de buraya gelerek okuldan arta kalan zamanlarımda dedeme yardım ediyorum ve mesleği öğreniyorum."

Ustanın çabası, hem ailenin geçimini sağlayan geleneğin sürdürülmesi hem de yerel el sanatlarının unutulmaması açısından önem taşıyor. Dükkândaki günlük işler, malzeme tedariki ve usta-çırak ilişkisi, sandıkçılığın Adana'daki son temsilcilerinden birinin emekleriyle yaşatılmaya devam ettiğini gösteriyor.

63 yıllık sandıkçı, mesleğini torununa emanet ediyor