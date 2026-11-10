Büyük Toramanspor disiplin ve gollerle 3 puanı aldı

Kayseri Süper Amatör Küme'nin 3. haftasında Büyük Toramanspor, Argıncık Stadı 1 Nolu Saha'da oynanan karşılaşmada Gaziosmanpaşaspor'u 3-1 mağlup ederek sahadan üç puanla ayrıldı. Maçı yöneten hakemler ise Esat Sabuncu, Göktürk Seven ve Muhammet Açar olarak kayıtlara geçti.

maçın dönüm noktaları:

Karşılaşma erken dakikalarda hareketlendi; Emrecan Tepedaş (dk. 14) ile Gaziosmanpaşaspor'un öne geçmesi maçın ritmini belirledi. Ev sahibi ekip, kaptanlarından Ahmet Özdemir (dk. 28) ile skoru eşitledi ve ilk yarının son anlarında Selim Başev (dk. 45) ile devreye üstünlükle girdi. Maçın son anlarında yine Selim Başev (dk. 90) takımına rahatlık sağlayan golü kaydetti ve skoru belirledi.

kadrolar ve oyuna müdahaleler:

Büyük Toramanspor sahaya Ali Özkan, Cüneyt Turgut, Resul Ekrem Turhan, Bulut Akbaş, Selim Başev, Ahmet Özdemir, Onur Sönmez, Burak Arslan, Mehmet Kütük, Tolga Yıldız, Ali Taşbaş on biriyle çıktı. Teknik direktörün hamleleri arasında Onur Bağçı (dk. 60), Hakan Albayrak (dk. 46) ve Muhammed Yasin Turgutalp (dk. 80) gibi değişiklikler vardı. Konuk ekip Gaziosmanpaşaspor ise Osman Mustafa Erduran, Ali Bozkurt, Cihan Dursun, Hakan Yılmaz, Emrecan Tepedaş, Muhsin Karataş, Kemal Karataş, Melih Uçak, Berat Koç, Ahmet Turan Özbek, Batuhan Başkurt on biriyle mücadele etti.

disiplinin belirlediği anlar:

Maçta disiplin öne çıkan unsurlardan biri oldu; Büyük Toramanspor'da Onur Sönmez (dk. 65) ve Hakan Albayrak (dk. 79), Gaziosmanpaşaspor'da ise Ali Bozkurt (dk. 57) ve Berat Koç (dk. 79) kırmızı kart gördü. Bu sert müdahaleler maçın temposunu ve taktik dengesini etkiledi, özellikle son bölümlerde her iki takım da sayısal değişikliklerle oyunu yeniden kurmak zorunda kaldı.

Sonuç olarak Büyük Toramanspor, sahadan 3-1 galip ayrılarak ligde 3 puanı aldı. Maç, gol ve disiplin açısından yoğun anlara sahne oldu ve her iki takımın da ligdeki iddiasına yönelik önemli bir sınav olarak kayda geçti.

KAYSERİ SÜPER AMATÖR KÜME’DE LİGİN 3. HAFTASINDA BÜYÜK TORAMANSPOR, RAKİBİ GAZİOSMANPAŞASPOR’U 3-1 YENEREK 3 PUANIN SAHİBİ OLDU.