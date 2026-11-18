Büyükçekmece'de ara tatil dönemi etkinlikleri başladı

Büyükçekmece Belediyesi tarafından düzenlenen ara tatil şenliği, çocukları oyun, atölye ve eğitimlerle buluşturuyor. Etkinlikler Büyükçekmece Kültürpark - Kurşunluhan alanında 7-13 yaş arası çocuklara yönelik olarak hazırlandı ve katılımcılara hem eğlence hem de öğrenme fırsatı sunuyor.

Atölyeler ve eğitimler:

Program kapsamında çocuklar, ahşap atölyesinden kile, mum yapımından taş boyamaya kadar farklı el sanatları çalışmalarıyla el becerilerini geliştiriyor. Keçeden cüzdan yapımı ve atık malzemelerden duvar süsü hazırlama gibi uygulamalar yaratıcılığı teşvik ederken, akıl-zeka oyunları ve geleneksel sokak oyunları sosyal becerileri güçlendiriyor. Şenlikte ayrıca ilk yardım ve işaret dili gibi temel eğitimler veriliyor; mutfak sanatları eğitmenlerinin hazırladığı atıştırmalıklarla çocuklar hem öğrenip hem de lezzetleri tanıyor.

Gün içinde düzenlenen keman dinletisi gibi etkinlikler çocukları müziğin dünyasına taşırken, atölye çalışmalarında üretmenin verdiği tatmin ve keşif duygusu öne çıkıyor. Etkinliklerin tamamı, öğrenme ve eğlenmenin iç içe geçtiği bir program olarak kurgulandı ve katılımcı çocukların heyecanı renkli görüntüler oluşturdu.

Dayanışma ve bağış kampanyası:

Şenlik aynı zamanda sosyal sorumluluk boyutuna da sahip. Organizasyon boyunca yürütülen Kitap ve Oyuncak Bağış Kampanyası ile kullanılabilir durumdaki temiz kitap ve oyuncaklar toplanıyor. Vatandaşlar etkinlik alanına bağış getirebiliyor; toplanan malzemeler köy okullarındaki çocuklara ulaştırılarak daha geniş bir fayda hedefleniyor. Kampanya ve etkinlikler 22 Kasım tarihine kadar devam edecek.

Şenlik, ara tatilin çocuklar için verimli ve keyifli geçmesini amaçlarken, aynı zamanda toplumsal dayanışmayı güçlendirmeyi hedefliyor. Ailelerin yoğun ilgisiyle karşılaşan program, çocukların yeteneklerini keşfetmeleri ve paylaşmayı öğrenmeleri için bir fırsat sunuyor.

BÜYÜKÇEKMECE KÜLTÜRPARK - KURŞUNLUHAN’DA HAZIRLANAN PROGRAMDA ATÖLYELER, MASAL SAATLERİ VE GELENEKSEL SOKAK OYUNLARIYLA ÇOCUKLAR HEM ÖĞRENİYOR HEM DE ARA TATİLİN TADINI DOYASIYA ÇIKARIYOR.