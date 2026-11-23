ziyaret ve proje durumu:

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kuddusi Erkılıç yeni 800 yataklı hastane projesinin getireceği otopark ihtiyacını yerinde inceledi. Görüşmede mevcut otoparkların genişletilmesi ve yeni otopark alanlarının oluşturulmasına ilişkin değerlendirmeler yapıldı.

Başkan Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi için hazırlıkların tamamlandığını ve projenin ihale aşamasına geldiğini vurguladı. Toplantının ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Erciyes Üniversitesi’ndeyiz. Araştırma üniversitemiz, ülkemiz ve şehrimizin gururu. Bu konuma gelmesine katkısı olan tüm rektörlerimize, son süreçte de eski rektörümüz Prof. Dr. Fatih Altun hocamıza teşekkür ediyorum. Yeni dönemde de Kuddusi hocamıza başarılar diliyoruz. Üniversitelerimizle olan diyaloglarımızı, iş birliğimizi, taleplerine sıcak bakma yönündeki her zamanki desteklerimizi sürdürmeye devam ediyoruz. Burada oluşturulan 800 yataklı hastane ile ilgili proje hazırlıkları tamamlanmış, ihale sürecine gelinmiş, ihale sürecinde de otoparkla ilgili sorunun aşılması bağlamında Fatih hocamız talepte bulunmuştu. Daha sonra Kuddusi hocamız görev başına geldi. Daha önceki dönemde yapılan çalışmaları bu dönemde de günün şartlarına uyarlamak suretiyle bir an evvel yapma yönünde gayretlerimizi sürdürüyoruz. 800 yataklı hastanemiz şehrimize, üniversitemize hayırlı olsun."

otopark ihtiyacının çözümü:

Büyükkılıç, projenin sadece Kayseri için değil İç Anadolu Bölgesi açısından da önem taşıdığına dikkat çekti ve otopark ihtiyacının öncelikli olarak çözüme kavuşturulacağını belirtti. Belediye ile üniversite arasında otopark planlaması, genişletme ve yeni alan açma seçenekleri üzerinde hızlı bir çalışma başlatılacağı ifade edildi.

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kuddusi Erkılıç ziyarette belediyenin desteğine teşekkür ederek projenin uygulama sürecine ilişkin öncelikleri şöyle aktardı:

"Büyükşehir Belediye Başkanım Memduh ağabeyimize çok teşekkür ediyorum. Göreve geldiğimiz andan itibaren üniversitenin her türlü sorununda, belediye olarak yanımızda olduğunu bize hissettiriyor"

Erkılıç, otopark sorununa ilişkin somut adımların bugün itibarıyla başlatıldığını, ardından şantiye kurulumu ve yolların tesisi için gerekli çalışmalara geçileceğini ifade etti ve belediyenin sürece aktif katkısını vurguladı.

katılımcılar ve halkla temas:

İncelemeye Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ufuk Sekmen, Fen İşleri Daire Başkanı Sedat Erdoğan ve İşletme ve İştirakler Daire Başkanı Vedat Kılıç de katıldı. Ziyaret sırasında Başkan Büyükkılıç, çevredeki vatandaşlarla sohbet etti; hemşehriler projeye dair istek ve temennilerini aktardı.

Yetkililer, otopark çözümlerinin uygulanması ve inşa sürecinin başlatılması için gerekli koordinasyonu hızlı şekilde sağlayacaklarını belirtti. Bu adımların, planlanan 800 yataklı hastane projesinin aksamadan ilerlemesi açısından kritik olduğu vurgulandı.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. MEMDUH BÜYÜKKILIÇ; ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (ERÜ) BÜNYESİNDE HAYATA GEÇİRİLMESİ PLANLANAN 800 YATAKLI HASTANE PROJESİ KAPSAMINDA OTOPARK İHTİYACININ ÇÖZÜMÜ İÇİN REKTÖR PROF. DR. KUDDUSİ ERKILIÇ İLE İNCELEMELERDE BULUNDU.