Büyükkılıç muhtarlarla sahada: İncesu ve Yeşilhisar için hizmet öncelikleri belirlendi

Başkanın ilçelerdeki istişare turu:

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, İncesu ve Yeşilhisar ilçelerinde düzenlenen muhtar buluşmalarıyla mahallelerin öncelikli ihtiyaç ve taleplerini yerinde dinledi. Toplantılarda ilgili bürokratların da hazır bulunduğu görüşmelerde muhtarların ilettiği sorunlar tek tek not edildi ve hayata geçirilmesi planlanan çalışmalar hakkında değerlendirmeler yapıldı.

Toplantıların odağında, vatandaşlara daha hızlı ve etkin hizmet ulaştırmak vardı. Başkan Büyükkılıç, muhtarların yerel yönetim için taşıdığı öneme vurgu yaparak muhtarlara yönelik yaklaşımın hem sözlü hem yazılı kayıtlarla takip edileceğini belirtti.

İncesu çalışmaları ve yatırım öncelikleri:

İncesu programında ilçede devam eden yatırımlar özellikle enerji alanında sürdürülen projeler olarak öne çıktı. Büyükkılıç, hizmetlerin planlanmasında mahallelerin somut ihtiyaçlarının belirleyici olduğunu ifade ederek, muhtarların taleplerini değerlendirme sürecinin projelere yön verdiğini söyledi.

Sizler mahallelerimizde bizim gözümüz, kulağımız, sesimizsiniz sözleriyle muhtarların rolünü özetleyen Büyükkılıç, taleplere gereken iradenin gösterileceğini vurguladı. Muhtarların verdiği bilgiler hem sahadan gelen önceliklerin tespiti hem de hizmetlerin önceliklendirilmesi açısından önemli kabul edildi.

Yeşilhisar buluşmasında öncelikler:

İncesu ziyaretinin ardından Yeşilhisar’da da muhtarlarla bir araya gelen Büyükkılıç, ilçenin mahallelerinde öncelikli olarak ele alınması gereken ihtiyaçları dinledi. Muhtarların görüş ve önerileri ilgili birimlere aktarılmak üzere kayda alındı ve kısa-orta vadeli planlamalara dahil edilmesi kararlaştırıldı.

Yeşilhisar için yapılan değerlendirmelerde dayanışma ve uyumun önemine dikkat çekildi; Büyükkılıç, muhtarlara layık hizmet sunma gayretinde olacaklarını belirtti ve ilçeyi belediye için öncelikli alanlardan biri olarak nitelendirdi.

Kayseri’de belediyeler arası uyum kültürüne değinen başkan, hafta sonu Tarihi Kentler Birliği kapsamında kente gelen 200’ün üzerinde belediye başkanının olumlu geri dönüşlerinin motivasyon sağladığını aktardı.

Sonuç olarak, İncesu ve Yeşilhisar toplantılarının ardından muhtarların ilettiği talepler ilgili birimlerce değerlendirilecek; hizmetlerin sahadaki ihtiyaçlara göre şekillendirilmesi ve vatandaş memnuniyetinin artırılması için çalışmalar sürdürülecek. Bizim felsefemiz, bizim anlayışımız eser ve hizmet siyasetidir ifadesi toplantılarda öne çıkan yaklaşımı özetledi.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. MEMDUH BÜYÜKKILIÇ, İNCESU VE YEŞİLHİSAR İLÇELERİNDE MAHALLE MUHTARLARIYLA BİR ARAYA GELEREK İHTİYAÇLARI, TALEPLERİ VE HAYATA GEÇİRİLECEK ÇALIŞMALARI İSTİŞARE ETTİ. BÜYÜKKILIÇ, "SİZLER MAHALLELERİMİZDE BİZİM GÖZÜMÜZ, KULAĞIMIZ, SESİMİZSİNİZ" DEDİ.