yatırımın kapsamı ve hedefi:

Bursa Büyükşehir Belediyesi, il genelinde içme suyu arz güvenliğini tesis etmeye yönelik yatırımlarını sürdürüyor. BUSKİ Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmalar, Şahin Biba başkanlığında nisan ayında başlatılan "altyapı seferberliği" programı ile hız kazandı. Nisan-Ekim 2026 döneminde il genelinde 12 yeni su deposu devreye alınırken, kasım ayında da saha çalışmaları ve yeni imalatlar devam etti.

İnegöl ilçesinde ekiplerin öncelik verdiği noktalarda, teknik tespitler ve vatandaş talepleri doğrultusunda müdahaleler yapılıyor. Söz konusu yatırımla ilçedeki içme suyu depolama kapasitesinin artırılması, mevcut ve geleceğe dönük su talebinin güvenli ve sürdürülebilir biçimde karşılanması hedefleniyor.

mahallelere göre yeni depo çalışmaları:

İnegöl'e bağlı Alibey, Deydinler, Edebey, Hamzabey, Hocaköy, Ortaköy, Süpürtü ve Şipali mahallelerinde toplam 3.100 metreküp kapasiteli 7 yeni içme suyu deposu inşa ediliyor. Bu yatırımların, yaklaşık 7 bin vatandaşın içme suyu ihtiyacını kesintisiz karşılaması hedefleniyor.

Alibey ve Ortaköy için projelendirilen 500 metreküplük depo, iki mahallede toplam 1.624 kişinin su ihtiyacını karşılayacak şekilde planlandı; imalatı yüzde 80 tamamlandı. Ortaköy Mahallesi Muhtarı Cengiz Demirel, deponun devreye alınmasıyla iki mahallede uzun yıllar susuzluk yaşanmasının önüne geçileceğini belirtti.

Deydinler Mahallesi için hazırlanmış olan 500 metreküplük depo 1.044 kişiye hizmet verecek. Edebey Mahallesi'nde ise 500 metreküp kapasiteli depo, 839 kişiye hizmet etmek üzere inşa ediliyor ve çalışmalar yüzde 40 seviyesine ulaştı. Edebey Muhtarı Fahri Ünlü yatırımdan dolayı Büyükşehir ve BUSKİ ekiplerine teşekkür etti.

Hamzabey Mahallesi'nde 500 metreküplük depo (979 kişiye hizmet) ile imalat yüzde 80 seviyesinde ilerliyor; Hamzabey Muhtarı Sadullah Arda mahallenin sağlıklı içme suyuna erişeceğini vurguladı. Hocaköy'de 500 metreküplük depo (1.112 kişi) için çalışmalar yüzde 60 tamamlandı; Hocaköy Muhtarı İlhan Bayram Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba'ya teşekkür etti.

Süpürtü Mahallesi'ne 300 metreküplük depo planlandı (314 kişiye hizmet), Şipali Mahallesi'nde ise 300 metreküplük depo (637 nüfus) inşaatı yüzde 10 ilerleme kaydetti. Şipali Muhtarı Sevgi Ören, yapılan yatırımın mahalle için uzun vadeli ve kalıcı bir hizmet olacağını belirterek teşekkür etti.

uzun vadeli planlama ve sürdürülebilirlik:

Projeler, mahallelerin mevcut nüfusları ve geleceğe yönelik nüfus projeksiyonları dikkate alınarak planlandı. Yeni depolar sayesinde artan nüfusla birlikte oluşabilecek ek su ihtiyacının da güvenli bir şekilde karşılanması amaçlanıyor. BUSKİ ekipleri, tespit edilen ihtiyaç noktalarına hızlı müdahaleyi sürdürerek bölgedeki içme suyu arz güvenliğini tesis etmeye devam ediyor.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, İL GENELİNDE SÜRDÜRDÜĞÜ İÇME SUYU ARZ GÜVENLİĞİNİ TESİS ETMEYE YÖNELİK YATIRIMLAR KAPSAMINDA İNEGÖL İLÇESİNE BAĞLI 8 MAHALLEDE TOPLAM 3 BİN 100 METREKÜP KAPASİTELİ 7 YENİ İÇME SUYU DEPOSUNUN İMALATLARINA HIZ VERDİ.