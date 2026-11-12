Buzlu zeminin etkisi: Ağrı hayvan borsasında büyükbaşlar ayakta zorlandı

Olayın gelişimi:

Ağrı'da sabah saatlerinde hayvan borsasına getirilen büyükbaş hayvanlar, hava sıcaklıklarının düşmesiyle zeminin buzla kaplanması sonucu kaygan zeminde ilerlemekte zorlandı. Bazı hayvanlar yürümeye çalışırken dengesini kaybedip yere düştü.

Görüntülere yansıyan anlar:

Kameralara yansıyan görüntülerde, buzla kaplanan zeminde büyükbaşların zaman zaman ayakta durmakta güçlük çektiği ve hareket ederken denge sorunları yaşadığı görüldü. Düşme anları ve hayvanların zorluk çektiği anlar kayıtlara geçti.

Durumun önemi:

Olay, hayvan borsasındaki zeminin şartlarının soğuk hava koşullarında hayvanların hareket kabiliyetini etkilediğini gösteriyor. Buzlanan zemin nedeniyle bazı hayvanlar aşağı düşerken, bu anlar hem hayvan refahı hem de borsa işleyişi açısından dikkat çekti.

AĞRI'DA SABAH SAATLERİNDE HAYVAN BORSASINA GETİRİLEN BÜYÜKBAŞLAR BUZ TUTAN ZEMİNDE KAYARAK DÜŞERKEN AYAKTA DURMAKTA GÜÇLÜK ÇEKTİ.