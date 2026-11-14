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Çal için altyapıda dönüştürücü yatırım: 151,8 milyon TL’lik arıtma tesisi hizmette

Denizli DESKİ'nin 151,8 milyon TL yatırımıyla kurulan Çal Merkez Atıksu Arıtma Tesisi, 2 bin 143 m³/gün kapasiteyle ilçenin atıksu sorununu çözecek.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 09:24

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EDİTÖR: Aslı Han

Çal için altyapıda dönüştürücü yatırım: 151,8 milyon TL’lik arıtma tesisi hizmette

Çal merkez atıksu arıtma tesisi hizmete girdi

Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ Genel Müdürlüğü tarafından finanse edilerek tamamlanan Çal Merkez Atıksu Arıtma Tesisi, toplam 151 milyon 888 bin TL (yaklaşık 151,8 milyon TL) yatırım bedeliyle hizmete alındı. Tesis, Çal ilçe merkezi ile ilçeye bağlı Akkent, Hançalar, Alfaklar ve Selcen mahallelerine ait atıksuları toplamak ve arıtmak üzere planlandı.

Tesisin kapasitesi ve arıtma teknolojisi:

Tesisin günlük arıtma kapasitesi 2 bin 143 metreküp olup, ileri biyolojik arıtma teknolojileriyle donatıldı. Toplanan atıksular, tesiste uygulanan çok aşamalı arıtma sürecinden geçiriliyor ve arıtılan sular Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğine uygun şekilde deşarj ediliyor.

Altyapı ve iletim hatları:

Arıtma tesisine güvenli iletimi sağlamak üzere toplam 19 bin 60 metre kolektör ve terfi hattı inşa edildi. Bu hattın 11 bin 561 metresi cazibeli kolektör hattı, 7 bin 499 metresi ise basınçlı terfi hattı olarak döşendi. Ayrıca atıksuların iletimini güvence altına almak amacıyla 4 adet paket terfi istasyonu kuruldu.

Çal Belediye Başkanı Ahmet Hakan ile DESKİ Genel Müdürü Egemen Emre Beşli tesiste incelemelerde bulundu. Başkan Hakan, \"Daha yaşanabilir, daha temiz ve güçlü bir Çal için çalışmaya devam ediyoruz\" diyerek projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Yetkililer, proje sayesinde ilçenin uzun vadeli çevre ve altyapı sorunlarının kökten çözülmesinin ve bölge için sürdürülebilir bir su altyapısının tesis edilmesinin hedeflendiğini belirtti.

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN 151,8 MİLYON TL’LİK YATIRIMLA...

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN 151,8 MİLYON TL’LİK YATIRIMLA HİZMETE SUNULAN ÇAL MERKEZ ATIKSU ARITMA TESİSİNİ İNCELEYEN ÇAL BELEDİYE BAŞKANI AHMET HAKAN, "DAHA YAŞANABİLİR, DAHA TEMİZ VE GÜÇLÜ BİR ÇAL İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYORUZ" DEDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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