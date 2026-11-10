Dolar 50,2277 +0,02%
Euro 56,1710 -0,26%
Bist 11.680,60 -0,27%
Altın Gram 6.548,41 -1,44%
EUR/USD 1,1186 -0,29%
Brent Petrol 89,72 -3,08%
--°

Çal'da sanat ve lokma ile anıldı: Atatürk'ü saygı ve özlemle yad ettiler

Çal Belediyesi, 10 Kasım'da Atatürk Parkı'nda açtığı resim sergisi ve lokma hayrıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 88. yılında saygıyla andı.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 15:17

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Çal'da sanat ve lokma ile anıldı: Atatürk'ü saygı ve özlemle yad ettiler

Çal Belediyesi'nin 10 Kasım anma etkinlikleri

Çal Belediyesi, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü kapsamında Atatürk Parkı'nda bir resim sergisi açtı ve halka açık lokma hayrı düzenledi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 88. yılında ilçe genelinde gerçekleştirilen etkinliklerle anıldı.

etkinliğin içeriği:

Parkta açılan resim sergisi, yerel sanatçı ve okul öğrencilerinin çalışmalarından oluşan seçkileri ziyaretçilere sundu. Serginin yanı sıra alanda hazırlanan stantlarda misafirlere lokma ikramı yapıldı; anma programı sırasında Atatürk ve silah arkadaşları için saygı duruşu ve dualar gerçekleştirildi.

protokol ve katılım:

Programa Çal Kaymakamı Hatice Gamze Kuran, Belediye Başkanı Ahmet Hakan, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve ilçe protokolü katıldı. Etkinliğe ilçe sakinleri de yoğun ilgi gösterdi; protokol üyeleri sergiyi birlikte gezerek çalışmaları inceledi.

Protokol üyeleriyle birlikte sergiyi gezen Çal Belediye Başkanı Ahmet Hakan, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, ebediyete intikalinin 88. yıldönümünde saygı, sevgi ve özlemle anıyoruz. 10 Kasım Atatürk’ü anma günü kapsamında Atatürk Parkı’nda düzenlediğimiz resim sergisi ve lokma hayrında Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını hep birlikte yad ettik. Etkinliğimize katılım sağlayan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü rahmet, saygı ve minnetle anıyoruz" dedi.

Belediye yetkilileri, anma etkinliklerinin geleneksel hale getirilerek her yıl farklı etkinliklerle genişletileceğini belirtti ve programa katılanlara teşekkür etti.

ÇAL BELEDİYESİ 10 KASIM ATATÜRK’Ü ANMA GÜNÜ DOLAYISIYLA ATATÜRK PARKI’NDA RESİM SERGİSİ VE LOKMA...

ÇAL BELEDİYESİ 10 KASIM ATATÜRK’Ü ANMA GÜNÜ DOLAYISIYLA ATATÜRK PARKI’NDA RESİM SERGİSİ VE LOKMA HAYRI DÜZENLENDİ.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Mustafakemalpaşa'da Karadeniz coşkusu: Trabzonlular derneğinin yeni hizmet binas...
images

Subaşıoğlu: cumhuriyet mirasını koruyup Türkiye Yüzyılı'na kararlılıkla yürüyoru...
images

Doğancı'daki Aya Yorgi kilisesi endemik bitki merkezi ve kütüphane olacak
images

Istrancalar turizmi SHARE projesiyle sınır ötesi tanıtıma açılıyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kemah sağlık ağı güçleniyor: iki yeni acil istasyonu için protokol imzalandı

Vali Aydoğdu, dedesinin uğurlanmasında taziyeleri kabul etti

Edremit ortak payda ilan ediyor: 82'nci il için birlik çağrısı

İtfaiyenin müdahalesiyle direğe çarpan sürücü kurtarıldı

TREND HABERLER

Belediye başkan yardımcısından Sefo konseri ve geçmiş ödemelere kapsamlı yanıt

Serbest piyasada dolar ve euro güne sınırlı artışla başladı

Oyunculuk mu ünlülük mü: Sarımola sektördeki dönüşümü yorumladı

Beykoz'dan kentsel dönüşüme hane başına 100 bin lira destek

Çorum FK, Fenerbahçe sınavına taktik ve tempo çalışmasıyla hazırlanıyor

Avrupa’da yukarıya tırmanış: Reis ve Ozan Tufan Freiburg sınavını değerlendirdi

Esnaflar arasında şakalaşma tüfekle sonuçlandı: bir kişi ağır yaralandı

L’Oréal Türkiye ile EndoTürkiye kadın sağlığında disiplinler arası araştırma ağı kurdu