Çal'da sanat ve lokma ile anıldı: Atatürk'ü saygı ve özlemle yad ettiler

Çal Belediyesi'nin 10 Kasım anma etkinlikleri

Çal Belediyesi, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü kapsamında Atatürk Parkı'nda bir resim sergisi açtı ve halka açık lokma hayrı düzenledi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 88. yılında ilçe genelinde gerçekleştirilen etkinliklerle anıldı.

etkinliğin içeriği:

Parkta açılan resim sergisi, yerel sanatçı ve okul öğrencilerinin çalışmalarından oluşan seçkileri ziyaretçilere sundu. Serginin yanı sıra alanda hazırlanan stantlarda misafirlere lokma ikramı yapıldı; anma programı sırasında Atatürk ve silah arkadaşları için saygı duruşu ve dualar gerçekleştirildi.

protokol ve katılım:

Programa Çal Kaymakamı Hatice Gamze Kuran, Belediye Başkanı Ahmet Hakan, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve ilçe protokolü katıldı. Etkinliğe ilçe sakinleri de yoğun ilgi gösterdi; protokol üyeleri sergiyi birlikte gezerek çalışmaları inceledi.

Protokol üyeleriyle birlikte sergiyi gezen Çal Belediye Başkanı Ahmet Hakan, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, ebediyete intikalinin 88. yıldönümünde saygı, sevgi ve özlemle anıyoruz. 10 Kasım Atatürk’ü anma günü kapsamında Atatürk Parkı’nda düzenlediğimiz resim sergisi ve lokma hayrında Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını hep birlikte yad ettik. Etkinliğimize katılım sağlayan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü rahmet, saygı ve minnetle anıyoruz" dedi.

Belediye yetkilileri, anma etkinliklerinin geleneksel hale getirilerek her yıl farklı etkinliklerle genişletileceğini belirtti ve programa katılanlara teşekkür etti.

ÇAL BELEDİYESİ 10 KASIM ATATÜRK’Ü ANMA GÜNÜ DOLAYISIYLA ATATÜRK PARKI’NDA RESİM SERGİSİ VE LOKMA HAYRI DÜZENLENDİ.