Çal’ın su geleceğini güvence altına alan kapsamlı atık su tesisi

çal merkezinde modern ve uzun vadeli atık su altyapısı

Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ tarafından finanse edilen ve yapım ihalesi DSİ tarafından yürütülen Çal Merkez Atıksu Arıtma Tesisi, ilçenin atık su altyapısına kalıcı bir çözüm sundu. Toplam yatırım bedeli olarak bildirilen 151,8 milyon TL ile hayata geçirilen proje, Çal ilçe merkezi ile bağlı Akkent, Hançalar, Alfaklar ve Selcen mahallelerinin atıksularını toplayıp arıtacak şekilde tasarlandı.

Tesiste toplanan atıksular, ileri biyolojik arıtma teknolojileriyle işleniyor ve arıtılan su Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğine uygun biçimde deşarj ediliyor. Bu yaklaşım, hem çevresel riskleri azaltıyor hem de bölgedeki su kaynaklarının korunmasına katkı sağlıyor.

19 km'lik kolektör ve terfi hattı:

Proje kapsamında tamamlanan altyapı ağı, atıksuların güvenli bir biçimde tesise iletilmesini garanti altına alıyor. Toplam 19.060 metre kolektör ve terfi hattı imalatı gerçekleştirildi; bunun 11.561 metresi cazibeli kolektör hattı, 7.499 metresi ise basınçlı terfi hattı olarak döşendi. Ayrıca atıksu iletimini desteklemek üzere 4 adet paket terfi istasyonu kuruldu.

Bu hat ağı, hem kesintisiz bir toplanma sistemi hem de arızalara karşı daha dayanıklı bir işletme yapısı sunuyor. Dolayısıyla yalnızca bugün için değil, uzun vadede de ilçenin altyapı gereksinimleri göz önünde bulundurularak planlanmış bir yatırım söz konusu.

tesis incelemesi ve yerel değerlendirmeler:

DESKİ Genel Müdürü Egemen Emre Beşli ile Çal Belediye Başkanı Ahmet Hakan tesis açılışı sonrası birlikte incelemelerde bulundu. Yapılan teknik değerlendirmelerde tesisin ileri biyolojik arıtma sistemleri ve işletme kapasitesi üzerinde duruldu. Beşli, gelecek nesillere temiz doğa ve sağlıklı su kaynakları bırakma hedeflerini yineledi.

Başkan Hakan da yatırımın ilçenin uzun vadeli çevre ve altyapı sorunlarını kökten çözdüğünü belirterek, başta Denizli Büyükşehir Belediyesi ve DESKİ olmak üzere projede emeği geçenlere Çal halkı adına teşekkür etti. Yerinde yapılan inceleme ve açıklamalar, projenin hem teknik hem de toplumsal açıdan kabul gördüğünü gösterdi.

Sonuç olarak, Çal Merkez Atıksu Arıtma Tesisi ve beraberindeki iletim hatları; günlük 2.143 m³ arıtma kapasitesi, kapsamlı kolektör-terfi ağı ve çevre mevzuatına uygun deşarj uygulamalarıyla ilçenin atık su altyapısını güvence altına aldı. Bu yatırım, bölge ekolojisi ve su kaynaklarının korunması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DESKİ, ALTYAPI ALANINDAKİ VİZYON PROJELERİNE BİR YENİSİNİ DAHA EKLEDİ. PROJE VE FİNANSMANI DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN, YAPIM İHALESİ DSİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN ÇAL MERKEZ ATIKSU ARITMA TESİSİ, 151,8 MİLYON TL YATIRIM BEDELİYLE TAMAMLANARAK HİZMETE SUNULDU. YATIRIM, İLÇENİN ATIK SU ALTYAPI İHTİYACINA UZUN VADELİ ÇÖZÜM GETİRDİ.