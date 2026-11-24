yangının çıktığı yer ve zaman:
Yangın, gece saatlerinde Yeşilova ilçesine bağlı Çaltepe köyü yakınlarında meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle çayırlık alanda alevler yükseldi ve çevredekilerin ihbarı üzerine müdahale için ekip çağrıldı.
müdahale ve söndürme çalışmaları:
Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine ulaşarak çalışmalara başladı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
zararın boyutu:
Yangında yaklaşık 3 dönümlük çayırlık alanın zarar gördüğü bildirildi.
BURDUR'DA 3 DÖNÜMLÜK ÇAYIRLIK ALANDA ÇIKAN ANIZ YANGINI, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ.
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