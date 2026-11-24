yangının çıktığı yer ve zaman:

Yangın, gece saatlerinde Yeşilova ilçesine bağlı Çaltepe köyü yakınlarında meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle çayırlık alanda alevler yükseldi ve çevredekilerin ihbarı üzerine müdahale için ekip çağrıldı.

müdahale ve söndürme çalışmaları:

Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine ulaşarak çalışmalara başladı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

zararın boyutu:

Yangında yaklaşık 3 dönümlük çayırlık alanın zarar gördüğü bildirildi.

BURDUR'DA 3 DÖNÜMLÜK ÇAYIRLIK ALANDA ÇIKAN ANIZ YANGINI, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ.