Çamaş’ta altyapı tazelendi: 730 metrelik içme suyu hattı yenilendi

Çamaş’ta içme suyu hattı yenileme çalışması:

Ordu Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (OSKİ) ekipleri, Çamaş ilçesinde altyapı güçlendirme programı kapsamında, Budak Mahallesi Kıran mevkiinde kullanım ömrünü tamamlayan ve sık sık arızalara yol açan 730 metrelik içme suyu hattını yeniledi. Açıklamalara göre müdahale, bölgedeki su dağıtım güvenilirliğini artırmak amacıyla gerçekleştirildi.

Çalışmanın kapsamı:

Yenileme çalışmaları eski hattın sökümünü ve yerine yeni boru hattının döşenmesini kapsadı. Uygulama sırasında hattın tamamına yakın bölümünde bakım ve onarım yapılarak altyapının ömrünü uzatacak adımlar atıldı.

Hedeflenen sonuçlar:

Projenin temel hedefi, mahallede sıkça yaşanan arızaların önüne geçmek ve uzun vadede kesinti ile bakım maliyetlerini azaltmaktır. OSKİ yetkilileri, tamamlanan çalışmayla bölgenin altyapısının güçlendiğini ve su hizmetlerinin daha kesintisiz sağlanmasının amaçlandığını belirtti.

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EKİPLERİ, ÇAMAŞ İLÇESİNDE SIK SIK ARIZALANAN 730 METRELİK İÇME SUYU HATTINI YENİLEDİ.