Çameli COP31'de sakin şehir vizyonunu küçük kentlerin iklim direncine taşıdı

Çameli'nin COP31 sunumu: sakin şehirten küresel söyleme

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Antalya'da düzenlenen COP31 İklim Zirvesi'nde Küçük Kentler, Büyük İklim Etkisi: Yerel Dirence Cittaslow (Sakin Şehir) Yolu başlıklı panele katıldı. Arslan panelde, ilçenin Cittaslow unvanıyla hayata geçirdiği uygulamaları uluslararası katılımcılara aktardı.

Panelde öne çıkan isimler:

Panele Uluslararası Cittaslow Birliği Genel Sekreteri Pier Giorgio Oliveti, Cittaslow Türkiye Koordinatörü ve Uluslararası Cittaslow Genel Başkan Yardımcısı Büşra Özdemir, İtalya Parma Üniversitesi'nden Prof. Giacomo Degli Antoni ve İbradı Belediye Başkanı Hatice Sekmen de katıldı. Katılımcılar, küçük kentlerin yerel düzeyde ürettiği çözümlerin iklim politikalarına katkısını değerlendirdi.

Çameli'nin öncelikleri:

Arslan konuşmasında ilçede yürütülen yenilenebilir enerji girişimleri, çevre politikaları, biyolojik çeşitliliğin korunması ve sürdürülebilir kent yaşamına yönelik projeler hakkında bilgi verdi. Sunumunda küçük kentlerin yerel uygulamalarla iklim değişikliğiyle mücadelede üstlenebileceği rolü vurguladı.

Çameli'nin çevre dostu yaklaşımları ve somut projeleri, COP31 gibi uluslararası platformlarda paylaşılarak benzer ölçekteki yerleşimlerin yol haritalarına katkı sağlamayı hedefliyor. Arslan'ın sunumu, yerel yönetimlerin iklim gündemindeki somut etkisine dair örnek bir anlatı sundu.

ÇAMELİ BELEDİYE BAŞKANI CENGİZ ARSLAN, ANTALYA’DA DÜZENLENEN COP31 İKLİM ZİRVESİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN PANELDE, CİTTASLOW (SAKİN ŞEHİR) ÇAMELİ’NİN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİYLE MÜCADELE, YENİLENEBİLİR ENERJİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KENT YAŞAMI ALANINDAKİ ÇALIŞMALARINI ANLATTI.