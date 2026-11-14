Çameli'de azmin simgesi: 65 yaşında ehliyete kavuşan Emriye teyze

Azimle alınan ehliyet

Denizli’nin Çameli ilçesinde yaşayan 65 yaşındaki Emriye Günel, uzun süren kararlılığı sonunda ehliyet sahibi oldu. İki çocuk ve iki torun sahibi Günel, eşinin itirazlarına rağmen hayalinden vazgeçmeyerek sürücü kursuna yazıldı.

Kurs kayıt ve eğitim süreci:

Günel, eşi Kemal Günel'e haber vermeden sürücü kursuna kayıt yaptırdı ve teorik derslere düzenli katıldı. Direksiyon eğitimlerinde eğitmenleri eşliğinde belirlenen parkur ve uygulamalı çalışmalarla sınava hazırlandı.

Sınav süreci ve sonuç:

İlk üç direksiyon sınavında başarılı olamayan Günel, yaşadığı hayal kırıklıklarına rağmen pes etmedi; eksiklerini tamamlayıp yeniden çalıştı. Dördüncü denemesinde sınavı başarıyla geçen Günel, sonucun açıklanmasıyla büyük sevinç yaşadı ve ilk işi eşini aramak oldu.

Emriye Günel, 3 başarısız denemeye rağmen vazgeçmediğini ve dört kez sınava girerek azmini gösterdiğini belirtti. Eşi tarafından söylenen "Yaşın ilerledi, sınavları kazanıp ehliyet alamazsın. Ne gerek var?" sözleri, onun kararlılığını azaltmak yerine artırdı.

Çameli yerelinde Günel’in hikâyesi, yaşa bağlı tereddüt yaşayanlara cesaret veren bir örnek olarak dikkat çekiyor.

DENİZLİ’NİN ÇAMELİ İLÇESİNDE YAŞAYAN 65 YAŞINDAKİ EMRİYE GÜNEL, EŞİNİN "BU YAŞTAN SONRA EHLİYET ALAMAZSIN" SÖZLERİNE RAĞMEN HAYALİNDEN VAZGEÇMEDİ. EŞİNDEN HABERSİZ SÜRÜCÜ KURSUNA KAYDOLAN İKİ ÇOCUK VE İKİ TORUN SAHİBİ GÜNEL, 3 KEZ BAŞARISIZ OLDUĞU DİREKSİYON SINAVINI DÖRDÜNCÜ DENEMESİNDE KAZANARAK BÜYÜK SEVİNÇ YAŞADI.