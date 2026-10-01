Çameli'de kitap şöleni ikinci yılında okurları ağırlıyor

Çameli Belediyesi 2. Kitap Günleri kapılarını açtı

Çameli Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Kitap Günleri, Hayri Dev Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen açılış programıyla kitapseverlerle buluştu. Etkinlik, ilk günden itibaren özellikle öğrenciler ve yerel okurlar tarafından yoğun ilgi gördü.

Açılış töreni:

Açılış programına Belediye Başkanı Cengiz Arslan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Uzun, belediye meclis üyeleri, ilçe protokolü, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Protokol üyelerinin katılımıyla kurdelenin kesilmesinin ardından yazarların eserlerinin yer aldığı stantlar ziyaret edildi ve okuyucularla yazarlar arasındaki etkileşim dikkat çekti.

Etkinlik içeriği ve ziyaretçi ilgisi:

Kitap Günleri, farklı yayınevleri ve yazarların eserlerini tek çatı altında toplayarak yerel kültür ve eğitim atmosferine katkı sağlıyor. Stantlarda yer alan eserler, özellikle okul çağındaki ziyaretçiler tarafından ilgiyle incelendi; organizasyonun ikinci yılında gözlemlenen bu katılım, etkinliğin toplum nezdindeki karşılığını gösteriyor.

Çameli Belediyesi 2. Kitap Günleri, 2 Ekim Cuma günü saat 18.00'e kadar Hayri Dev Düğün Salonu'nda ziyaret edilebilecek.

ÇAMELİ BELEDİYESİ TARAFINDAN BU YIL İKİNCİSİ DÜZENLENEN KİTAP GÜNLERİ, DÜZENLENEN AÇILIŞ PROGRAMI BAŞLADI. KİTAP GÜNLERİ, İLK GÜNDEN KİTAPSEVERLER TARAFINDAN YOĞUN İLGİ GÖRDÜ. 2. KİTAP GÜNLERİ, 2 EKİM CUMA GÜNÜ SAAT 18.00 ZİYARETÇİLERİNİ AĞIRLAYACAK.