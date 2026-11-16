Çameli'nin florası kitapla belgeleniyor: dört yeni tür bilim dünyasına eklendi

Çameli'nin florası kitapla belgeleniyor

Denizli'nin Çameli ilçesinin bitkisel zenginliğini bilimsel verilerle ortaya koymak amacıyla hazırlanan 'Çameli Bitkileri' kitabı, düzenlenen lansmanla tanıtıldı. Çalışma, Çameli Belediyesi'nin 2018'den bu yana verdiği destekle Ege Üniversitesi iş birliğinde yürütüldü ve IPARD Programı LEADER Projesi kapsamında Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti ortak finansmanı ile hayata geçirildi.

Araştırmanın başlıca bulguları:

Arazi ve laboratuvar çalışmaları sonucunda ilçede 950 civarında bitki türü tespit edildi. Bunların içinde 160 türün Türkiye'ye özgü endemik olduğu belirlendi. Kitabın birinci cildinde 367 bitki türü, fotoğrafları ve bilimsel bilgileriyle yer alıyor; ikinci cildin hazırlık çalışmaları ise başladı. Önemli bir sonuç olarak, bölgeye özgü 4 yeni bitki türü bilim dünyasına kazandırıldı ve üzerine çalışılan 2 yeni tür daha bulunuyor.

Çalışmanın yürütücülerinden Prof. Dr. Hasan Yıldırım, projenin yalnızca akademisyenlerin değil, aynı zamanda yerel halkın da katkısıyla yürütüldüğünü vurguladı. Yıldırım, uzun yıllardır bölgede floristik çalışmalar yürüten emekli öğretmen Rıfat Özdemir'in katkısının da projeyi güçlendirdiğini belirtti.

Coğrafi ve jeolojik etkenlerin rolü:

Çameli'nin bitkisel çeşitliliğinin nedenleri arasında bölgenin geniş yükselti farklılıkları öne çıkıyor. Çalışmada, ilçenin yaklaşık 750 metrelerden başlayıp Kargın Yaylası'nda 2 bin 300 metreye kadar yükselen alanlara sahip olduğu; bazı bölgelerde ise yükseltinin 2 bin 600 metreye kadar ulaştığı belirtildi. Bu yükseklik farklılıkları, farklı iklim ve habitat şartları yaratarak endemik türlerin oluşmasına zemin hazırlıyor.

Ayrıca ofiyolitik kayaçlar (serpantinler), marnlı topraklar ve kalkerli alanlar gibi değişken jeolojik yapılar ile Emecik ve Sazak kanyonları gibi doğal korunaklı alanların varlığı, tür çeşitliliğini artıran diğer önemli etkenler olarak öne çıkıyor. Araştırma ekibi, bu fiziksel özelliklerin geçmişten bugüne birçok tür için sığınak rolü üstlendiğini ifade etti.

Projeye destek veren Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, ilçenin Toros Dağları'nın başlangıç noktalarından biri olmasının da bitki çeşitliliği bakımından avantaj sağladığını belirtti. Arslan, böylesi kapsamlı bir çalışmanın ilçenin doğal zenginliğini görünür kıldığını ve daha önce yapılmamış titiz çalışmaları gün ışığına çıkardığını söyledi.

Tanıtım etkinliğinde konuşan yetkililer, kitabın hem bilimsel literatüre katkı sunacağını hem de yerel koruma, tanıtım ve gelecek nesillere aktarım açısından değer taşıdığını vurguladı. Çalışmanın devam ettiği, saha çalışmalarının sürdüğü ve bölgede yeni türlerin tanımlanmasının beklendiği bildirildi.

Kitabın hazırlanmasında emeği geçen akademisyenlere, sahada görev yapan bilim insanlarına ve vatandaş bilimcilere teşekkür edildi; elde edilen verilerin korunma stratejilerine ve bölgesel planlamaya yön vermesi hedeflendi.

PROF. DR. HASAN YILDIRIM