Camide park kavgası: namaz için gelen vatandaşı boğazından tutup tehdit eden şüpheli tutuklandı

İzmit'te tarihi Orhan Camisi çevresinde meydana gelen olayda, sabah namazı için camiye gelen bir vatandaş ile araç parkı yüzünden çıkan tartışma adliyeye taşındı. Olay, 21 Kasım tarihinde sabah namazı saatlerinde gerçekleşti.

Olayın gelişimi:

Edinilen bilgiye göre, namaz kılmak için camiye gelen vatandaş, aracını bölgedeki dubaların bulunduğu alana park etti. Aynı noktada mal indirmek isteyen F.K., park edilen araç nedeniyle beklemek zorunda kaldı. Araç sahibinin gelmesi üzerine öfkelenen F.K., tartışma sırasında vatandaşın boğazına sarıldı ve tehdit ile hakaretlerde bulundu.

Vatandaşın özür dilemesine rağmen saldırgan tavrını sürdüren şüphelinin söylediği sözler arasında Seni de vururum, arabanı da kırarım. Haftaya bu camiye gelme ifadeleri yer aldı. Olay sırasında F.K.nın dubaları yere fırlattığı ve cami imamına yönelik hakaretlerde bulunduğu belirtildi. Yaşanan anlar cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Adli süreç ve soruşturma:

Görgü tanıklarının bildirimleri ve güvenlik güçlerinin müdahalesi üzerine polis ekipleri, olaya karışan F.K.yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheli adliyeye sevk edildi.

Hakimlikçe tehdit, hakaret ve dini değerleri aşağılama suçlamaları kapsamında tutuklanmasına karar verildi. Olay hem cami çevresindeki güvenlik ve park düzeni tartışmalarını hem de toplumsal hassasiyetler bağlamında tepki topladı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor; kayıtlardaki görüntüler ve tanık beyanları dosyaya delil olarak eklendi.

Namaza gelen vatandaşı darbedip tehdit eden şahıs tutuklandı