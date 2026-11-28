Bayburt'ta cami-engelli buluşmaları sürüyor

Bayburt İl Müftülüğü tarafından yürütülen 'Engelsiz Cami, Engelsiz İbadet' projesi kapsamında Hacı Kıyasi Şentürk Camii'nde engelli vatandaşlarla bir araya gelindi. Etkinlik, cami içi hizmetlerin erişilebilirliğini güçlendirmeye ve katılımcıların dini hayatın içinde aktif yer almasını sağlamaya odaklandı.

Program detayları:

Programda Vaiz Eyyüp Bakan vatandaşlarla sohbet etti, dini konulardaki soruları yanıtladı ve katılımcıların taleplerini dinledi. Sohbet bölümünün yanı sıra cami ve ibadet hizmetlerine erişimi kolaylaştıracak adımlar hakkında farkındalık çalışmaları yürütüldü.

Hedef ve sonuçlar:

Sürdürülen proje ile engelli vatandaşların cami hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması ve din hizmetlerinden daha etkin yararlanmalarının desteklenmesi amaçlanıyor. Bu tür buluşmalar, hem bireylerin günlük ihtiyaçlarının belirlenmesine hem de kurumların uygulamalarını gözden geçirip geliştirmesine zemin hazırlıyor.

Yetkililer, benzer etkinliklerin devam edeceğini ve elde edilen geri bildirimlerin hizmet süreçlerine yansıtılacağını belirtti.

BAYBURT’TA CAMİ-ENGELLİ BULUŞMALARI DEVAM EDİYOR