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Caminin bakımını bizzat üstleyen Uğur Üzüm takdir topladı

Afyonkarahisar Bolvadin'de imam hatip Uğur Üzüm, Hacı Mahmut Camii ve şadırvanını usta çağırmadan kendi elleriyle onararak cemaati tarafından takdir edildi.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 12:40

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EDİTÖR: Serkan Varol

Caminin bakımını bizzat üstleyen Uğur Üzüm takdir topladı

Caminin bakımını bizzat üstlenen Uğur Üzüm takdir topladı

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde görev yapan imam hatip Uğur Üzüm, Hacı Mahmut Camii ve şadırvanında ihtiyaç duyulan tadilat işlerini usta beklemeden kendi elleriyle gerçekleştirdi. Mahallede zamanla yıpranan bölümleri fark eden Üzüm, ibadethanenin fiziki gereksinimlerine de müdahale ederek örnek bir davranış sergiledi.

Neden müdahale etti:

Üzüm, cami ve şadırvan çevresindeki eksikleri görüp beklemek yerine elini taşın altına koydu. Sadece dini hizmetlerle sınırlı kalmayıp, ibadethanenin kullanım ve güvenliğini doğrudan ilgilendiren onarım ihtiyaçlarını da takip ettiğini ifade etti.

Yapılan işler ve cemaatin tepkisi:

Cübbesini çıkarıp iş kıyafetlerini giyen Üzüm, hazırladığı harcı alıp eline malayı aldı ve şadırvan duvarlarının sıva ve onarımlarını tek tek yaptı. Caminin daha düzenli ve bakımlı hale gelmesi için gösterdiği gayret, mahalle sakinleri ve cami cemaati tarafından takdirle karşılandı.

Bu hareket, dini görevin ötesinde toplum içinde sorumluluk üstlenmenin somut bir örneği olarak değerlendirildi. Üzüm'ün çalışması, hem ibadethanenin görünümünü iyileştirdi hem de cemaatle aralarındaki bağın güçlenmesine katkı sağladı.

İMAM HATİP HATİP UĞUR ÜZÜM, HACI MAHMUT CAMİİ VE ŞADIRVANINDA İHTİYAÇ DUYULAN TADİLAT İŞLERİNİ...

İMAM HATİP HATİP UĞUR ÜZÜM, HACI MAHMUT CAMİİ VE ŞADIRVANINDA İHTİYAÇ DUYULAN TADİLAT İŞLERİNİ USTA BEKLEMEDEN KENDİ ELLERİYLE GERÇEKLEŞTİRDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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