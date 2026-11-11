Çamköy kavşağı mavi atlas sedirleriyle yeşillendirildi

Çamköy kavşağına 120 sedirle yeni peyzaj çalışması

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Düzce Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte, Çamköy Kavşağı ağaçlandırma projesinin en önemli adımı atıldı. Hayırsever iş insanı Refik Kuru tarafından bağışlanan 120 mavi atlas sediri belediye ekipleriyle birlikte toprakla buluşturuldu.

etkinlik ve katılımcılar:

Etkinliğe Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, bağışçı Refik Kuru, Düzce Kent Konseyi Başkanı Orhan Yılmaz, DESOB Başkanı Bülent Keser ve mahalle muhtarları katıldı. İlk ağacın dikimini Başkan Özlü ve Refik Kuru birlikte gerçekleştirdi; çalışma, Düzce Belediyesi Tarım Akademisi koordinasyonunda yürütüldü.

hedefler, değerlendirmeler ve geleceğe bakış:

Başkan Faruk Özlü, projenin amacının Çamköy Kavşağı'nı Düzce'ye yakışır bir yaşam alanına dönüştürmek olduğunu vurgulayarak, "Bugün 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü. Biz de bugüne atfen 120 adet atlas sedirini Çamköy Kavşağı’ndaki alana diktik. Biz istiyoruz ki burası Düzce’nin merkezinde çok güzel bir kavşak olsun" dedi ve bağış için Refik Kuru'ya teşekkür etti.

Bağışçı Refik Kuru, bölgenin kısa süre içinde daha yeşil ve estetik görüneceğini belirterek, "Burayı 10 sene sonra tanıyamayacaksınız" ifadelerini kullandı. Kuru, ağaçlandırmanın önemine dikkat çekti ve kişisel olarak her yıl 500 ağaç dikmeyi ilke edindiğini açıkladı. Ayrıca projenin yürütüldüğü alanın 267 dönüm olduğunu ve bölgeyi yaklaşık 7-8 yıldır düzenli olarak ağaçlandırdıklarını söyledi.

Yetkililer, yapılan dikimlerin devam edeceğini ve Çamköy Kavşağı'nın peyzaj düzenlemeleriyle birlikte Düzce merkezinde daha yeşil ve yaşanabilir bir alan haline geleceğini belirtti. Etkinlik, özel sektörün ve yerel yönetimin iş birliğiyle kent ölçeğinde çevre yatırımlarının örneği olarak kayda geçti.

Düzce’de Çamköy kavşağına 120 atlas sediri dikildi