Çamlı tüneli önünde kayan toprak güreşen köy yolunu tıkadı

Artvin'in Borçka ilçesinde, Borçka–Güreşen yolunun Çamlı Tünel girişinde heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları ile fındık dalları yol yüzeyine sürüklendi ve ulaşımı engelledi.

yol ve trafik durumu:

Heyelanın etkisiyle yol çift yönlü olarak kapandı ve bölgede uzun araç kuyrukları oluştu. Olay yerine ulaşmayı bekleyen bazı vatandaşlar, yola düşen kaya parçalarını ve dalları el birliğiyle kaldırarak geçişi sağlamaya çalıştı. Oluşan yığının temizlenmesi için ekiplerin bölgeye intikali bekleniyor.

müdahale ve güvenlik:

Heyelan nedeniyle can kaybı ve yaralanma yaşanmadığı bildirildi. Yetkililer, yolun güvenli bir şekilde yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlatılacağını duyurdu; çalışmanın süresi ve açılma saati ekiplerin incelemelerinin ardından netleşecek.

ARTVİN’İN BORÇKA İLÇESİNDE GECE SAATLERİNDE MEYDANA GELEN HEYELAN NEDENİYLE GÜREŞEN KÖYÜ YOLU ÇİFT YÖNLÜ ULAŞIMA KAPANDI.