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Çamura saplanan araç izinden zanlının yakalanma anı kameralara yansıdı

Afyonkarahisar'da 8 kişiyi öldürmekle aranan Arif Sefa Ö.'nün Taşlık Mahallesi'nde çamura saplanan aracı izleyen Eskişehir ekiplerince yakalanma görüntüleri.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 10:44

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Çamura saplanan araç izinden zanlının yakalanma anı kameralara yansıdı

Olayın gelişimi:

Afyonkarahisar'da 8 kişiyi öldürdüğü iddiasıyla aranan Arif Sefa Ö. ile ilgili yeni görüntülere ulaşıldı. Zanlının kaçarken gasp ettiği kırmızı renkli araç, Eskişehir'in Seyitgazi ilçesine bağlı Taşlık Mahallesi kırsalında çamura saplanmış şekilde bulundu.

Araçta yapılan incelemede mühimmat ele geçirildiği, zanlının yakalanması için ekiplerin saatlerce çalışma yürüttüğü belirtildi.

Araç ve çalışma süreci:

Bölgeye sevk edilen ekipler, arazi koşulları nedeniyle geniş çaplı arama yaptı. Dron destekli aramalarla araç ve çevresi taranırken, izlerin değerlendirilmesi sonucu operasyon planlandı.

Yakalanma anı:

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sırasında zanlının yakalanma anları kameralara yansıdı. Görüntülerde ekiplerin koordineli çalışması ve zanlının kontrollü şekilde ele geçirilmesi görülüyor.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor; ele geçirilen mühimmat ve araçla ilgili işlemler başlatıldı.

AFYONKARAHİSAR&#039;DA 8 KİŞİNİN KATİL ZANLISI OLARAK ARANAN ARİF SEFA Ö&#039;NÜN, ESKİŞEHİR&#039;İN SEYİTGAZİ...

AFYONKARAHİSAR'DA 8 KİŞİNİN KATİL ZANLISI OLARAK ARANAN ARİF SEFA Ö'NÜN, ESKİŞEHİR'İN SEYİTGAZİ İLÇESİNDE YAKALANMA ANINA AİT GÖRÜNTÜLERE ULAŞILDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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