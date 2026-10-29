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Çanakkale kordonunda cumhuriyetin 103 yıllık gururu yaşandı

Çanakkale'de 29 Ekim kutlamaları Kayserili Ahmetpaşa Caddesi'nde saat 11.00'de saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı; şiirler, komando ve römorkör gösterisi yapıldı.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 13:27

GÜNCELLEME: 29 Ekim 2026 - 13:29

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Çanakkale kordonunda cumhuriyetin 103 yıllık gururu yaşandı

Çanakkale'de 29 Ekim töreni

Çanakkale'de Cumhuriyetin 103'üncü yıl dönümü, kordon boyundaki Kayserili Ahmetpaşa Caddesi'nde düzenlenen törenle kutlandı. Tören saat 11.00'de saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı; daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajı okundu.

Törenin akışı:

Tören programı çerçevesinde ilk olarak saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı seslendirildi. Vali Ömer Toraman'ın konuşmasında Cumhuriyetin anlamına vurgu yapıldı. Toraman, "Cumhuriyet, bir milletin kendi geleceğine sahip çıkmasının, egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunun ve geleceğini kendi iradesiyle belirleme kararlılığının ifadesidir. 29 Ekim 1923, Türk milletinin asırlardır taşıdığı bağımsızlık iradesinin, Milli Mücadele’de ortaya koyduğu eşsiz fedakarlığın ve istiklal uğruna verdiği mücadelenin Cumhuriyet ile taçlandığı tarihi bir dönüm noktasıdır" diyerek günün önemini anlattı.

Gösteriler ve katılımcılar:

Konuşmanın ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu, İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Komando Bölüğü tarafından gösteri sunuldu. Tören, kortej geçişiyle sona erdi. Ayrıca Çanakkale Boğazı'nda Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı römorkör tarafından gerçekleştirilen su gösterisi katılımcılar tarafından izlendi.

Törene Vali Ömer Toraman, Belediye Başkanı Muharrem Erkek, Boğaz ve Garnizon Komutan Vekili Deniz Albay Murat Torunoğlu, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, siyasi parti temsilcileri, daire müdürleri, öğrenciler, askerler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

ÇANAKKALE’DE CUMHURİYETİN 103’ÜNCÜ YILDÖNÜMÜ, KORDON BOYUNDA GERÇEKLEŞTİRİLEN TÖRENLE COŞKUYLA...

ÇANAKKALE’DE CUMHURİYETİN 103’ÜNCÜ YILDÖNÜMÜ, KORDON BOYUNDA GERÇEKLEŞTİRİLEN TÖRENLE COŞKUYLA KUTLANDI.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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