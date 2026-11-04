Dolar 50,0176 +0,07%
Euro 56,2320 +0,54%
Bist 11.216,06 +1,75%
Altın Gram 6.483,70 +2,32%
EUR/USD 1,1237 +0,40%
Brent Petrol 104,19 +0,57%
--°

Çanakkale'de huzur uygulamalarında düzensiz göçmen baskını: 66 kişi gözaltında, 4 zanlı tutuklandı

Çanakkale Emniyeti'nin 26 Ekim-2 Kasım uygulamalarında yasa dışı yollardan çıkışa hazırlanırken 66 düzensiz göçmen yakalandı, 4 organizatör tutuklandı.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 10:00

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Çanakkale'de huzur uygulamalarında düzensiz göçmen baskını: 66 kişi gözaltında, 4 zanlı tutuklandı

Operasyonun kapsamı:

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 26 Ekim-2 Kasım tarihlerinde il merkezi ve ilçelerde yürütülen huzur uygulamaları ve operasyonlarla çok sayıda denetim yaptı.

göçmen operasyonu ve tutuklamalar:

Yapılan çalışmalarda yasa dışı yollardan yurt dışına çıkış hazırlığında bulunan 66 düzensiz göçmen yakalandı. İşlemlerinin ardından bu kişiler Ayvacık ilçesindeki Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi’ne (GÖKSEM) teslim edildi.

Göçmenlere organizatörlük yaptığı tespit edilen 6 şüpheliden 4’ü tutuklandı, 2’si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonlarda olaylarda kullanılan 3 araç, 19 bin 800 TL, 39 can yeleği, 3 can simidi ve 5 el hava pompası ele geçirildi.

genel denetimler ve diğer suçlamalar:

Uygulama ve denetimler kapsamında toplam 7 bin 135 şahıs ve 1 bin 504 araç kontrol edildi. Çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan 17 kişi yakalanırken, bu şahıslardan 10’u çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. Trafik kurallarını ihlal eden sürücülere yönelik olarak 274 idari trafik para cezası uygulandı.

Uyuşturucuya yönelik çalışmalarda 76,72 gram narkotik madde, 3 bin 378 adet uyuşturucu içerikli hap ve bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi; bu olayla ilgili 3 şahıs tutuklandı.

“Cinsel saldırı” olayıyla ilgili yürütülen titiz soruşturmada bir şüpheli yakalanıp sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Genel işlemler kapsamında toplam 52 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı ve bunlardan 8 kişi çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Kamu huzurunu bozacak şekilde davranışlarda bulunan 102 kişi hakkında ise Kabahatler Kanunu hükümlerince idari yaptırım uygulandı.

ÇANAKKALE’DE EMNİYET EKİPLERİNCE GERÇEKLEŞTİRİLEN GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI OPERASYONUNDA 66 DÜZENSİZ...

ÇANAKKALE’DE EMNİYET EKİPLERİNCE GERÇEKLEŞTİRİLEN GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI OPERASYONUNDA 66 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI. 4 ORGANİZATÖR TUTUKLANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Gaziantep'te parkta öldürülen Mehmet Bulut davasında adliye süreci devam ediyor
images

Manavgat'ta golf aracı virajda devrildi: dört Alman hafif yaralandı
images

Billboarda çarpan aracın ardından gizlice olay yerini izleyen kişi şaşkınlık yar...
images

Pendik'te araca binmek üzereyken silahlı saldırıya uğradı, kafe camları kırıldı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kaza sonrası kaçtı, billboardların arkasından gizlice izledi

Şırnak’ta kadınların isteği gerçeğe dönüştü: mahalleye tandır evi

Rönesans'tan Malatya'ya eğitim yatırımı: iki okul 1.680 öğrenciye kapı açıyor

Sümer spor kompleksinin geleceği için şeffaflık çağrısı

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Hamsi yerine palamutla öğrencilerin morali yükseldi

Deneyimli teknik adam Kahramanmaraş İstiklalspor’un başında

ULUSDER başkanı polat: cumhuriyet mirasını üretim ve yatırıma dönüştürme sorumluluğu

Çorum'da cumhuriyet bayramı coşkusu Eypio konseriyle taçlandı

Alaturka’nın yıldızları Bursa’da nostalji ve türkü buluşması yaşattı

Cumhuriyet coşkusu Ayna ile Afyonkarahisar'da doruğa ulaştı