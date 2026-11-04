Çanakkale'de huzur uygulamalarında düzensiz göçmen baskını: 66 kişi gözaltında, 4 zanlı tutuklandı

Operasyonun kapsamı:

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 26 Ekim-2 Kasım tarihlerinde il merkezi ve ilçelerde yürütülen huzur uygulamaları ve operasyonlarla çok sayıda denetim yaptı.

göçmen operasyonu ve tutuklamalar:

Yapılan çalışmalarda yasa dışı yollardan yurt dışına çıkış hazırlığında bulunan 66 düzensiz göçmen yakalandı. İşlemlerinin ardından bu kişiler Ayvacık ilçesindeki Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi’ne (GÖKSEM) teslim edildi.

Göçmenlere organizatörlük yaptığı tespit edilen 6 şüpheliden 4’ü tutuklandı, 2’si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonlarda olaylarda kullanılan 3 araç, 19 bin 800 TL, 39 can yeleği, 3 can simidi ve 5 el hava pompası ele geçirildi.

genel denetimler ve diğer suçlamalar:

Uygulama ve denetimler kapsamında toplam 7 bin 135 şahıs ve 1 bin 504 araç kontrol edildi. Çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan 17 kişi yakalanırken, bu şahıslardan 10’u çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. Trafik kurallarını ihlal eden sürücülere yönelik olarak 274 idari trafik para cezası uygulandı.

Uyuşturucuya yönelik çalışmalarda 76,72 gram narkotik madde, 3 bin 378 adet uyuşturucu içerikli hap ve bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi; bu olayla ilgili 3 şahıs tutuklandı.

“Cinsel saldırı” olayıyla ilgili yürütülen titiz soruşturmada bir şüpheli yakalanıp sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Genel işlemler kapsamında toplam 52 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı ve bunlardan 8 kişi çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Kamu huzurunu bozacak şekilde davranışlarda bulunan 102 kişi hakkında ise Kabahatler Kanunu hükümlerince idari yaptırım uygulandı.

ÇANAKKALE’DE EMNİYET EKİPLERİNCE GERÇEKLEŞTİRİLEN GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI OPERASYONUNDA 66 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI. 4 ORGANİZATÖR TUTUKLANDI.