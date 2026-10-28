Dolar 49,8330 +0,10%
Euro 55,4390 +0,14%
Bist 11.165,44 +0,13%
Altın Gram 6.503,35 -0,38%
EUR/USD 1,1128 -0,02%
Brent Petrol 110,96 +1,42%
--°

Çanakkale'de huzur uygulamalarının bilançosu: 10 aranan tutuklandı

19-26 Ekim'de Çanakkale'de yapılan huzur uygulamalarında 9.548 kişi ve 2.232 araç kontrol edildi; 18 aranan yakalandı, 10'u tutuklandı.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 12:47

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Çanakkale'de huzur uygulamalarının bilançosu: 10 aranan tutuklandı

Çanakkale'de yürütülen huzur uygulamalarında çok sayıda yakalama

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 19-26 Ekim tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerde gerçekleştirdiği huzur uygulamalarında geniş çaplı kontroller yapıldı. Bu denetimlerde öncelik, aranan şüphelilerin yakalanması, uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele ile kamu düzeninin korunması olarak belirlendi.

uygulamaların kapsamı ve gözlemler:

Uygulamalarda 9.548 şahıs ve 2.232 araç kontrol edildi. Kontroller sırasında hakkında arama kaydı bulunan 18 şahıs yakalandı; bu kişilerden 10'u çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. Trafik kontrollerinde ise 467 araç sürücüsüne idari trafik para cezası uygulandı.

Uyuşturucu ile mücadelede ele geçirilenler arasında toplam 453 gram narkotik madde, 17 sentetik ecza ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 20.000 TL bulundu. Bu bulgular, operasyonların narkotik suçlara yönelik etkinliğini ortaya koydu.

kaçak göç ve sahil güvenlik iş birliği:

Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı ile koordineli yürütülen çalışmalarda yasadışı yollardan yurtdışına çıkmaya teşebbüs eden 39 düzensiz göçmen yakalandı. Bu kişiler, gerekli yasal işlemler için Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi (GÖKSEM)'e teslim edildi. Operasyonda, organizatörlük yaptıkları tespit edilen 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı ve olay yerinde 10 can yeleği, 8 can simidi ile bir el hava pompasına el konuldu.

kumar operasyonu ve idari işlemler:

Kumar suçlarına yönelik operasyonda ise 296.640 TL, 4 cep telefonu, kamera kayıt cihazı, 662 iskambil kağıdı ve bir hesap defteri ele geçirildi. İş yerinde kumar oynayan 13 şüpheli hakkında idari işlem uygulanırken, 2 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Genel olarak operasyonlarda toplam 69 şüpheli hakkında adli işlem gerçekleştirildi; bu kişilerden 8'i adli makamlarca tutuklandı. Kamu huzurunu bozacak şekilde davranışlarda bulunan 111 şahıs hakkında ise Kabahatler Kanunu hükümlerince idari yaptırım uygulandı.

Yetkililer, denetimlerin aralıksız şekilde devam edeceğini ve toplumsal güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmalara ağırlık verileceğini bildirdi.

ELE GEÇİRİLENLER

ELE GEÇİRİLENLER

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Sancaktepe pazarındaki tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü: biri çocuk, altı yaralı
images

şile’de taşan dere cami ve villaları su altında bıraktı
images

Şiddetli sağanak Dalaman'ı göle çevirdi, kurtarma ve tahliye sürüyor
images

Yağmur sonrası kaygan zeminde motosiklet savruldu: sürücü yaralandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Erzurum 112'den Cumhuriyet Bayramı'na özel 'umuda açılan ilk sesiz' klibi

Denizli 29 Ekim'i protokolün çelenk töreniyle karşıladı

Adana'da gök gürültülü yağış alarmı: AFAD cep telefonlarından uyardı

Çameli’de 103. yıl coşkusu çelenk ve saygı duruşuyla başladı

TREND HABERLER

Kocaeli'de veriden hizmete: yapay zeka ile dijital belediyecilik

Diyarbakır’da yağmura rağmen müzik susmadı: Niran Ünsal 30 Ekim’de yeniden sahnede

Kestel'de ezgiler buluşuyor: halk müziği korosu yeni döneme başlıyor

tüketici hakem heyetleri 9 ayda 690 bin uyuşmazlığı çözdü, bakan bolat açıkladı

Selin ardından Üzümlü köylerinde hasar tespiti ve koordinasyon sürüyor

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı

Pazaryeri'nde kurumlararası voleybolda eğitim müdürlüğü şampiyonluğu kazandı