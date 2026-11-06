Dolar 50,1536 +0,06%
Euro 56,0920 -0,15%
Bist 11.325,44 -0,07%
Altın Gram 6.590,18 -0,64%
EUR/USD 1,1178 -0,36%
Brent Petrol 97,03 -1,28%
--°

Çanakkale'de taze beton denetimleri: kalite ve yapı güvenliği öne çıktı

Çanakkale İl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri, il genelinde taze beton örnekleri alıp standartlara uygunluğunu kontrol etti.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 11:31

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Zeynep Aydın

Çanakkale'de taze beton denetimleri: kalite ve yapı güvenliği öne çıktı

Çanakkale'de taze beton denetimleri tamamlandı

Çanakkale İl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü denetçileri, il genelinde yürüttükleri saha çalışmalarıyla inşaatlarda kullanılan taze beton uygulamalarını yerinde inceledi. Denetimlerin temel hedefi, yapı güvenliği ve kalite standartlarının korunması olarak ifade edildi.

Denetimin amacı ve kapsamı:

Çalışmalar sırasında şantiyelerde dökülen taze betonlardan numune alınıyor; uygulama yöntemleri, malzeme kullanımı ve şantiye koşulları yerinde değerlendiriliyor. Ekipler, betonun ilgili standartlar ve teknik mevzuata uygunluğunu sağlamak üzere saha kontrolleri yapıyor.

Numune alma ve kontrol süreci:

Alınan numuneler, belirlenen usullere göre laboratuvar analizlerine gönderiliyor ve betonun dayanım ile kalite kriterleri üzerinden kontrolü gerçekleştiriliyor. Uygunsuzluk tespit edildiğinde, gerekli iyileştirme adımlarının atılması hedefleniyor; amaç, inşaat sektöründe kalite seviyesinin korunması ve yapı güvenliğinin sağlanmasıdır.

Denetimler, ilgili mevzuata uygun yürütülerek il genelinde devam etmesi planlanan faaliyetler arasında yer alıyor.

ÇANAKKALE’DE UZMAN EKİPLERCE HAZIR BETON DENETİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

ÇANAKKALE’DE UZMAN EKİPLERCE HAZIR BETON DENETİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bebeklerde göz tansiyonuna dikkat: iri göz ve ışığa hassasiyet göz ardı edilmeme...
images

Sinop Üniversitesi'nde organ bağışının önemi kampüste anlatıldı
images

Ezine'de köylerde hareket kazanıyor: fizyoterapistlerle egzersiz etkinlikleri
images

Odunpazarı'nda 71 Evler'in yolları baştan sona yenileniyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Sinop Üniversitesi'nde organ bağışının önemi kampüste anlatıldı

Avcılar'da tartışma sokakta da şiddetlenince kadın ağır yaralandı

Cop31 Antalya'ya hazırlanırken: dev güvenlik düzeni ve ilk konuklar

ESOGÜ'de lösemili çocuklara umut ve neşe

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Alaturka’nın yıldızları Bursa’da nostalji ve türkü buluşması yaşattı

Çorum'da cumhuriyet bayramı coşkusu Eypio konseriyle taçlandı

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Peradi Ensemble'den kültürleri buluşturan akşam

Tarkan'dan COP31'e çağrı: 'Wake Up' ile iklim için uyanış

Bilecik meclisinde tartışılan Sefo konseri 4 milyon liraya mal oldu

Ahlat'ta soğuk hava balık tezgâhlarına hareket getirdi