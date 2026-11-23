Canik’te kadın çiftçilere yönelik salep yatırımı başladı

Samsun'un Canik ilçesinde, belediyenin tohum desteğiyle sağlanan 500 kilo salep orkidesi ilçe sınırlarında toprağa dikilmek üzere kadın üreticilere teslim edildi. Proje, endemik ve doğadan toplanması yasak olan salep bitkisinin kontrollü üretimini hedefliyor.

proje ve izin süreci:

Canik Belediyesi, Tarım ve Orman Bakanlığından alınan özel izinle üretimi gerçekleştirilen salep soğanlarını temin ederek beş kadın üreticiye dağıttı. Teslim edilen bitkiler Kozlu Mahallesindeki tarlalara ekildi ve proje ilk aşamada 500 kilo ile başlatıldı.

Belediye yetkilileri, bölgenin coğrafi koşullarının salep üretimine uygun olduğunu vurguladı. Projenin amaçları arasında kırsal ekonomiyi çeşitlendirmek, özellikle kadınların gelirini artırmak ve bölgedeki fındık üretimine alternatif bir ürün geliştirmek yer alıyor.

üreticilerin motivasyonu ve hedefleri:

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, uygulamayı anlatırken 'Salep üretimini projelendirerek çiftçilerimizin üretimine katkı sağlamak istedik. Bu yıl 500 kilo ile başladık, gelecek yıl belki 5 tona bunu çıkartacağız' ifadelerini kullandı. Başkan ayrıca projenin hem hane ekonomisine hem de ülke ekonomisine katkı sunmasını beklediklerini belirtti.

Projeye dahil olan üreticilerden Zilfi Özdemir, salep ekimini önce hobi olarak denediğini, ardından ekim alanını büyüterek çevresindekilere örnek olmak istediğini söyledi. Özdemir, salebin domates ve fasulyeye göre daha yüksek gelir sağlayabildiğini ve üretimin stres uygulandıkça arttığını aktardı.

Tarlasını proje için paylaşan Emre Ölmez ise, Canik Belediyesinin desteğiyle eşleriyle birlikte beş çiftçi olarak sürece katıldıklarını, boş arazilerine katma değer kazandırmak istediklerini ve hedeflerinin ilçede üretim yapıp ihracat gerçekleştirmek olduğunu kaydetti.

Salep dağıtım ve dikim etkinliğine Canik Kaymakamı Şeref Aydın, Canik İlçe Jandarma Karakol Komutanı Teğmen Büşra Keçebaş Sümer, Canik İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Gül, protokol üyeleri, muhtarlar, üreticiler ve vatandaşlar katıldı. Yetkililer, uygulamanın takip edilerek uygun teknik destek ve eğitimlerin sağlanacağını bildirdi.

Belediye yetkilileri, programın başarısına göre destek miktarının artırılacağını ve ikinci yıl hedefinin 5 tona ulaşmak olduğunu tekrar vurguladı. Bölgedeki üreticiler ise salepin uzun vadede yeni ve sürdürülebilir bir gelir kaynağı olmasını umuyor.

SAMSUN’UN CANİK İLÇESİNDE, BELEDİYENİN TOHUM DESTEĞİYLE TEMİN EDİLEN 500 KİLO SALEP ORKİDESİ, KADIN ÜRETİCİLER TARAFINDAN TOPRAKLA BULUŞTURULDU.