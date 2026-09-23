Canik'te üniversiteye ilk kez adım atan öğrencilere burs garantisi

canik'te üniversiteye ilk adımda destek:

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçede eğitime yönelik desteklerin sürdüğünü belirterek bu yıl da ilk kez üniversiteyi kazanan tüm öğrencilere burs verileceğini açıkladı. Sandıkçı, geleneğin 4 yıldır aralıksız devam ettiğini vurguladı.

destek kapsamı ve amaç:

Belediyenin uygulamasında herhangi bir özel koşul aranmadan ilçeden ilk defa yükseköğretime kabul edilen öğrencilere burs sağlandığını belirten Sandıkçı, bu desteğin öğrenci ve ailelerin eğitim bütçelerine katkı sunmayı hedeflediğini aktardı. Belediye, ilkokuldan üniversite mezuniyetine kadar eğitim hayatının her dönemini kapsayan projelere yenilerini eklemeyi sürdürüyor.

başvuru süreci ve gerekli belgeler:

Burs başvuruları, Canik Belediyesi hizmet binası zemin kattaki Kadın, Aile ve Sosyal Hizmetler Birimi üzerinden yapılıyor. Başvuruda istenen belgeler arasında öğrenci belgesi, şahsi banka hesap numarası (IBAN) ve TC kimlik kartı bulunuyor. Başvuruların son tarihi 2 Ekim 2026 olarak duyuruldu.

Sandıkçı, belediyenin eğitim seferberliği kapsamında yeni projeler geliştirmeye devam ettiğini belirterek yükseköğretim yolculuğuna başlayan öğrencilere başarı dileğinde bulundu. Canik Belediyesi, uyguladığı burs programıyla Türkiye'de bu alanda dikkat çeken bir örnek olmaya devam ediyor.

CANİK BELEDİYE BAŞKANI İBRAHİM SANDIKÇI, BURS DESTEĞİ BAŞVURULARINI SÜRDÜRDÜKLERİNİ BELİRTEREK BU YIL DA İLK DEFA ÜNİVERSİTEYİ KAZANAN ÖĞRENCİLERİN TAMAMINA BURS DESTEĞİ SAĞLAYACAKLARINI İFADE ETTİ.