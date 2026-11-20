Çankırı'da iki kardeş son yolculuğuna uğurlandı

Çankırı nüfusuna kayıtlı, 80'li yaşlardaki Zela Kaya ile Sahibe Sallalı aynı gün hayatını kaybetti. Her iki kardeşin de kronik rahatsızlıkları bulunduğu bildirildi.

cenaze töreni ve defin:

Düzenlenen cenaze töreninin ardından iki kardeş, merkeze bağlı Ahlatköy'deki aile kabristanlığında toprağa verildi.

aile ve yerel kayıt:

Haberde yer alan bilgilere göre her iki isim de Çankırı nüfusuna kayıtlı olup, yaşamlarının son döneminde kronik sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu.

AYNI GÜN VEFAT EDEN ÇANKIRI NÜFUSUNA KAYITLI İKİ KARDEŞ, SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDI.