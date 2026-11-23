Çankırı'da kapsamlı uyuşturucu operasyonu: 29 adrese baskın, 39 gözaltı

Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalarda önemli miktarda madde ele geçirildi. Yapılan aramalarda toplam bin 386 gram uyuşturucu madde ile 2 bin 119 adet uyuşturucu hap bulundu.

Operasyonlarda 39 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, 51 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. Elde edilen bulguların değerlendirilmesi ile soruşturma devam ediyor.

operasyonun kapsamı:

Çalışma, önceden belirlenen 29 adrese eş zamanlı veya aşamalı baskınlar düzenlenerek gerçekleştirildi. Ele geçirilen maddelerin miktarı ve hap sayısı, operasyonun geniş çaplı ve hedefe yönelik planlandığını gösteriyor. Maddelerin türü ve elde edilme koşullarıyla ilgili teknik incelemeler adli süreçte netleşecek.

yürütülen işlemler:

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor; adli makamların yönlendirmesiyle ifadeler alınacak ve gerekli adli işlemler uygulanacak. Aynı zamanda soruşturma kapsamında toplanan delillerin laboratuvar analizleriyle desteklenmesi bekleniyor.

Soruşturma halen devam etmekte olup, yetkililer bulguların hukuki süreçle bütünleşik şekilde değerlendirilmesini sağlıyor.

ÇANKIRI’DA POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN DÜZENLENEN OPERASYONDA ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ. KONUYLA İLGİLİ 39 ŞAHIS YAKALANDI, 51 ŞAHIS HAKKINDA İSE ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI.