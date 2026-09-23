Çardak OSB'den eğitime kalıcı destek: mesleki eğitim merkezi MEB'e devredildi

tören ve devretme:

Denizli Çardak Organize Sanayi Bölgesi tarafından kendi kaynaklarıyla inşa edilen Denizli Çardak OSB Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM), düzenlenen protokolle Millî Eğitim Bakanlığı'na devredildi. Protokol, Denizli Valiliği Makam Toplantı Salonu'nda, Denizli Valisi Yavuz Selim Köşgerʼin huzurunda imzalandı ve merkezin resmî yönetimi eğitim kurumuna geçti.

katılımcılar ve imzayı atanlar:

Törende, Denizli Çardak OSB Yönetim Kurulu Başkanı İ. Okan Konyalıoğlu, Başkanvekili Tahir Örikli, Yönetim Kurulu Üyesi Soner Çelik ve Denetim Kurulu Üyesi Mehmet Gürel ile birlikte Denizli İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Emre Çalışkan, İl Millî Eğitim Şube Müdürü Yalçın Doğan ve Çardak İlçe Millî Eğitim Müdürü Kazım Tiytili hazır bulundu. Taraflar arasında imzalanan "Çardak OSB Mesleki Eğitim Merkezi İş Birliği Protokolü" ile merkez resmî statüye kavuştu.

amaç ve beklenen etkiler:

Protokolün öncelikli hedefleri arasında eğitim-sanayi iş birliğinin güçlendirilmesi, öğrencilerin uygulamalı eğitim imkânlarının artırılması ve iş dünyasının ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi yer alıyor. Merkez, gençlerin teorik bilgisini uygulama ile pekiştirerek iş hayatına daha etkin katılmalarını sağlamayı amaçlıyor.

Tarafların açıklamalarında, MESEM'in sanayinin aradığı becerilere yönelik eğitim programlarıyla sektörün yetişmiş eleman ihtiyacına doğrudan katkı sağlayacağı vurgulandı. Protokol çerçevesinde eğitim süreçlerinin sektör ihtiyaçları doğrultusunda desteklenmesi ve mezunların istihdam edilebilirliğinin artırılması planlanıyor.

Vali Yavuz Selim Köşger törende yaptığı konuşmada mesleki eğitimin üretim gücümüzün temel unsurlarından biri olduğunu belirtti ve merkezin devrinin ile imzalanan iş birliği protokolünün, öğrenciler, sanayi sektörü ve Denizli için hayırlı olmasını diledi.

Denizli Çardak OSB Mesleki Eğitim Merkezi, eğitim ve sanayiyi bir araya getiren örnek bir proje olarak konumlanıyor; merkezde verilecek uygulamalı eğitimlerin, gençlerin meslek sahibi olarak istihdama katılmasını kolaylaştırması ve ilin istihdam potansiyelinin güçlenmesine katkı sunması bekleniyor.

Eğitime yapılan yatırımın geleceğe yapılan yatırım olduğu anlayışıyla, taraflar Denizli'de gençlerin mesleki gelişimini destekleyecek yeni iş birlikleri ve uygulamalı programların geliştirilmesi yönünde adımlar atacaklarını ifade ettiler.

DENİZLİ ÇARDAK ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TARAFINDAN KENDİ KAYNAKLARIYLA YAPIMI GERÇEKLEŞTİRİLEN DENİZLİ ÇARDAK OSB MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ, DÜZENLENEN PROTOKOLLE MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA DEVREDİLDİ. EĞİTİM İLE SANAYİNİN BULUŞTUĞU ÖNEMLİ BİR İŞ BİRLİĞİ ÖRNEĞİ OLAN MERKEZİN, GENÇLERİN UYGULAMALI MESLEKİ EĞİTİM İMKÂNLARINI ARTIRARAK İLİMİZİN NİTELİKLİ İNSAN KAYNAĞI VE İSTİHDAM KAPASİTESİNE KATKI SAĞLAMASI HEDEFLENİYOR.