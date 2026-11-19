CarrefourSA’nın 56. Gurme mağazası City’s İstanbul AVM'de açıldı

CarrefourSA, Kozyatağı’ndaki City’s İstanbul AVM içinde 56. Gurme mağazasını müşterilerle buluşturdu. Mağaza, balık, kasap, meyve-sebze, şarküteri ve fırın reyonlarının yanı sıra organik ve vegan ürünler ile kabuklu deniz mahsulleri gibi özel segmentlerde seçenekler sunuyor.

ürün yelpazesi ve hizmet uzmanlığı:

Yeni mağazada müşteriler hem yerli hem de ithal ürünleri aynı raflarda bulabilecek. Balık ve kasap bölümlerindeki uzman personel, şarküteri ve fırın reyonlarındaki çeşitlilik ile birlikte müşterilere rehberlik ederek alışverişi keşfe dönüştürüyor. Mağaza konsepti, organik ve vegan alternatifleri de gözeten geniş bir seçki sunuyor.

Kozyatağı bağı ve müşteri odaklı yaklaşım:

CarrefourSA’nın Kozyatağı ile bağı 1993 yılına dayanıyor. Şirket, bu köklü geçmişini değişen tüketici beklentilerine göre gelişen perakende anlayışıyla sürdürüyor. CarrefourSA CEO’su Hatice Evren, müşteri geri bildirimlerinin mağaza konseptlerine yansıtıldığını ve günlük yaşamı kolaylaştıran pratik çözümlerle farklı mutfakların ürünlerini bir araya getirmeyi hedeflediklerini vurguladı.

Açılan Gurme mağazası, aynı zamanda Lezzet Arası restoranlarıyla alışveriş deneyimini zenginleştirmeyi amaçlıyor. CarrefourSA, Gurme konseptlerini hizmet kalitesi ve deneyim alanlarıyla geliştirmeye devam edeceğini belirtiyor.

CARREFOURSA'NIN YENİ GURME MAĞAZASI, ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİ, GIDA UZMANLIĞI VE KEŞİF ODAKLI MAĞAZA DENEYİMİYLE CİTY'S İSTANBUL AVM'DE HİZMETE AÇILDI.