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Çarşamba günleri Emekli Kafe'de kadın üreticilerin dayanışma pazarı açılıyor

Yunusemre Belediyesi, Ferdi Zeyrek Millet Çarşısı'nın ardından Emekli Kafe'de de çarşamba günleri kadın el emeği pazarını hayata geçiriyor; hazırlık toplantısı yapıldı.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 14:15

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Çarşamba günleri Emekli Kafe'de kadın üreticilerin dayanışma pazarı açılıyor

Yunusemre'de kadın üreticilere yeni satış noktası

Yunusemre Belediyesi tarafından desteklenen kadın el emeği pazarı, faaliyet alanını genişleterek yarından itibaren çarşamba günleri Emekli Kafe'de de kurulacak. Halihazırda her salı Ferdi Zeyrek Millet Çarşısı'nda açılan pazar, artık iki ayrı noktada üretici kadınlara satış imkânı sunacak.

Pazarın işleyişi ve katılımcı düzenlemesi:

Yeni uygulama kapsamında pazarın Emekli Kafe'deki kuruluşu öncesinde bir hazırlık toplantısı düzenlendi. Toplantıya Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban'ın eşi Serap Balaban, Laleli Mahalle Muhtarı Yadigar Şahin ve pazarda satış yapacak kadın üreticiler katıldı. Katılımcılar arasında yapılan kura çekimiyle satış alanlarının paylaşımı yapıldı ve pazarın işleyişine ilişkin yol haritası belirlendi.

Dayanışma, görünürlük ve ekonomik destek:

Laleli Mahalle Muhtarı Yadigar Şahin, mahalledeki üretici kadınların yoğun talebi üzerine Emekli Kafe'de pazar kurulması için belediyeye başvurduklarını söyledi ve bu alanın kadın emeğini görünür kılacağını vurguladı. Şahin, pazarın 'Asla yalnız yürümeyeceksin' sloganıyla bir dayanışma kültürü oluşturacağını ve kadınların birbirlerinin emeğine sahip çıktığı ortak bir anlayışla hareket edileceğini belirtti.

Serap Balaban ise toplantıda kadınların el emeği ürünlerini gelir elde etmeye dönüştürmelerinin aile bütçesine katkı sağladığını hatırlattı: 'Kadınlarımızın el emeği, göz nuru ürünlerini ekonomiye kazandırmaları ve emeklerinin görünür olması bizim için çok değerli. Kadınlarımızın her zaman yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz.' Balaban, farklı mahallelerden gelen yoğun talebi de işaret ederek dayanışmayı büyütmeyi hedeflediklerini söyledi.

Hazırlık toplantısının ardından Başkan Semih Balaban da Laleli Emekli Kafe'yi ziyaret ederek kadın üreticilerle bir araya geldi ve yeni pazar alanının hayırlı olmasını diledi. Kadın üreticiler, sunulan imkânlar ve verilen destekler için Başkan Balaban ile belediye yetkililerine teşekkür etti.

YUNUSEMRE BELEDİYESİNİN KADIN ÜRETİCİLERİ DESTEKLEMEK AMACIYLA AÇTIĞI KADIN EL EMEĞİ PAZARI, YENİ...

YUNUSEMRE BELEDİYESİNİN KADIN ÜRETİCİLERİ DESTEKLEMEK AMACIYLA AÇTIĞI KADIN EL EMEĞİ PAZARI, YENİ BİR SATIŞ NOKTASINA KAVUŞUYOR. HER SALI FERDİ ZEYREK MİLLET ÇARŞISI’NDA KURULAN PAZAR, YARIN İTİBARİYLE ÇARŞAMBA GÜNLERİ EMEKLİ KAFE’DE DE KURULACAK.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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