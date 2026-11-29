tesis nasıl öne çıkıyor:

Çarşamba Belediyesi, hizmete alınmak üzere olan sıcak asfalt üretim tesisiyle ilçenin yol yapım ve bakım ihtiyacını yerinde karşılamayı hedefliyor. Tesisin kurulum maliyeti yaklaşık 55 milyon TL olarak açıklandı ve üretim kapasitesi, altyapı planlamasında belirleyici unsur olacak.

teknoloji ve üretim kapasitesi:

Tesis, doğal gaz enerjisiyle çalışacak şekilde tasarlandı ve yeni nesil enerji sistemleri ile filtre teknolojileriyle donatıldı. Kurulum tamamlandığında tesiste saatte 160 ton sıcak asfalt üretimi gerçekleştirilecek; üretilen asfalt doğrudan ilçedeki yol yapım ve bakım çalışmalarında kullanılacak.

yatırım ve yerel etki:

Çarşamba Belediye Başkanı Hüseyin Dündar, tesisin tamamen belediyenin öz kaynaklarıyla hayata geçirildiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: "Doğal gaz enerjisiyle çalışan, yeni nesil enerji ve filtre teknolojileriyle donatılan Sıcak Asfalt Üretim Tesisimizi hizmete alıyoruz. Saatte 160 ton üretim kapasitesine sahip tesisimizin doğal gaz, elektrik, saha ve tesis maliyetleri dahil yaklaşık 55 milyon TL’lik yatırımını tamamen Çarşamba Belediyemizin öz kaynaklarıyla gerçekleştirdik."

Başkan Dündar, ayrıca asfalt üretiminin belediyenin kendi imkanlarıyla karşılanacağını belirterek, "Çarşamba’mızın yol çalışmalarında önemli bir ihtiyacımız olan asfaltı, kendi imkanlarımızla karşılayacağız. Yatırımımızın ilçemize, bölgemize ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

ÇARŞAMBA BELEDİYE BAŞKANI HÜSEYİN DÜNDA