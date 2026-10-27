Çarşamba'da TKDK ile ortak yatırım ve katma değer planı

Çarşamba'da TKDK yatırımları değerlendirildi

Çarşamba Ticaret Borsası'nda gerçekleştirilen görüşmede, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) temsilcileri ile borsa yönetimi ilçedeki yatırım fırsatları ve kırsal kalkınma önceliklerini masaya yatırdı. Toplantıda öncelik olarak tarım, hayvancılık ve gıda sektörlerinde bölgesel potansiyelin değerlendirilmesi ile mevcut desteklerin etkin kullanımı gündeme geldi.

görüşmenin odağı: destekler ve proje fırsatları:

TKDK Samsun İl Koordinatörü Yusuf Özbey, İletişim Uzmanı Gülay Kural ve Yerinde Kontrol Uzmanı Mustafa Yüce ile yapılan görüşmede, kurumun sunduğu hibe ve destek programlarının yerel üreticilere tanıtımı, başvuru süreçlerinin kolaylaştırılması ve bilgilendirme faaliyetlerinin yaygınlaştırılması üzerine öneriler paylaşıldı. Katılımcılar, gıda işleme ve paketleme tesislerine yönelik yatırımların, tarımsal ürünlerin katma değerinin artırılmasında belirleyici olacağı konusunda hemfikir oldu.

yerel iş birliği ve öncelikli sektörler:

Toplantıda ayrıca bölgedeki üretim kapasitesinin güçlendirilmesi, hayvancılık ile entegre gıda üretimi projelerinin teşvik edilmesi ve kırsal kalkınma alanında kurumlar arası iş birliğinin artırılmasının önemi vurgulandı. Tartışılan konular arasında mevcut desteklerden daha etkin yararlanma yolları, yatırımcıların bilgilendirilmesi ve proje hazırlama süreçlerine teknik destek sağlanması yer aldı.

Çarşamba Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yılmaz görüşme sırasında TKDK heyetine teşekkür ederek, bölgenin tarım, hayvancılık ve gıda sektörlerinin gelişmesine yönelik ortak çalışmalara önem verdiklerini belirtti. Yılmaz, üreticilerin ve yatırımcıların teşviklerle desteklenmesinin Çarşamba ekonomisinin güçlenmesine katkı sağlayacağını ifade etti.

Görüşme, karşılıklı değerlendirme ve iyi dileklerin iletilmesinin ardından sona erdi. Toplantıya Meclis Başkanı Murat Yaralı, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Bekir Atsan, Yönetim Kurulu Üyesi Selim Sağlam, Meclis Üyesi Ahmet Hamdi Gün ve Genel Sekreter Sercan Yaşar da katıldı.

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI’NDA (ÇTB) YAPILAN GÖRÜŞMEDE TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU (TKDK) KURUMUN İLÇEDEKİ YATIRIMLARI VE , TARIMSAL ÜRÜNLERİN KATMA DEĞERİNİN ARTIRILMASI KONUSU GÖRÜŞÜLDÜ.