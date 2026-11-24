casper pad d10 pen tanıtıldı

Casper, aktif kalemi ve koruyucu kılıfıyla birlikte gelen yeni tableti PAD D10 PEN modelini resmen tanıttı. Ürün; eğitimden günlük iş akışına, not almadan dijital çizime kadar farklı kullanıcı ihtiyaçlarını hedefleyen bir paket olarak konumlandırılıyor. Kutudan aktif kalem ve kalem yuvalı koruyucu kılıfın çıkması, cihazı sınıf ve çalışma ortamları için hazır hâle getiriyor.

ekran ve performans:

PAD D10 PEN, 11 inç büyüklüğünde ve 2.3K (2300 x 1600) çözünürlüklü bir ekranla geliyor. Panel 90 Hz yenileme hızı sunuyor; bu sayede sayfalar ve uygulamalar arasında geçişler daha akıcı oluyor. Ekranın 400 nit parlaklık değeri bulunuyor ve ortam ışığı sensörü ile otomatik ayar yapılabiliyor. Görüntülü dersler, e-kitaplar ve multimedya içerikleri için ekran özellikleri ön plana çıkıyor.

Donanım tarafında cihaz, 6 nm üretim süreciyle geliştirilen sekiz çekirdekli MediaTek Helio G99 işlemci, 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama ile geliyor. Depolama microSD kart desteğiyle 512 GBa kadar genişletilebiliyor. 7.000 mAh bataryaya sahip tablet, Android 16 işletim sistemiyle çalışıyor. Ses deneyimi için Dolby Atmos destekli çift hoparlör, görüntülü görüşmeler için 5 MP ön kamera ve belge/fotoğraf çekimleri için 8 MP arka kamera yer alıyor.

aktif kalem ve kılıf özellikleri:

PAD D10 PEN paketi, Casper Prestige aktif kalem ile birlikte geliyor. Kalem, 4.096 basınç seviyeli hassasiyet sunuyor; bu da basınca göre farklı çizgi kalınlıkları elde etmeyi mümkün kılıyor. Avuç içi algılama desteği yazı yazma ve çizim sırasında istenmeyen dokunuşları azaltırken, kalem üzerindeki iki tuş silgi ve sağ tıklama gibi işlevlere erişim sağlıyor. Aktif kalem USB-C üzerinden şarj ediliyor ve tek şarjla 50 saate kadar kullanım vadediyor.

Tablet kutusuna dahil edilen koruyucu kılıf, cihazın kenar ve köşelerini korurken kalem için özel bir yuva içeriyor; böylece kalem ve tablet birlikte taşınabiliyor. Kılıfın stand işlevi, ders takibi, görüntülü görüşme ve video izleme gibi kullanım senaryolarını kolaylaştırıyor.

hedef kitle ve fiyatlandırma:

Casper Pazarlama ve Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Feray Karaman, PAD D10 PEN'in eğitimden dijital üretkenliğe uzanan ihtiyaçları göz önünde bulundurarak geliştirildiğini belirtiyor. Karaman, cihazın aktif kalem ve koruyucu kılıfıyla geniş bir kullanıcı kitlesine hitap ettiğini ve teknolojiyi daha erişilebilir kılma hedefi taşıdıklarını ifade etti.

Aktif kalem ve koruyucu kılıf dahil satış fiyatı 12.999 TL olarak açıklanan Casper PAD D10 PEN, öğrenciler, içerik üreticileri ve mobil üretkenlik arayan kullanıcılar için eksiksiz bir paket sunmayı amaçlıyor.

CASPER, AKTİF KALEMİ VE KORUYUCU KILIFIYLA SUNDUĞU YENİ TABLETİ PAD D10 PEN'İ TANITTI.