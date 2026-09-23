Çatak'ta yürüyüşten kovana: doğaseverler bal sağımı yaptı

Etkinlik rotası ve amaç:

Van'ın doğal güzellikleriyle öne çıkan Çatak ilçesinde düzenlenen etkinlik, hem bölgenin tanıtımına katkı hem de yerel üretimle doğrudan temas kurma amacı taşıdı. Vadi Doğa Sporları Kulübü üyeleri, Konalga Mahallesi civarındaki rotayı izleyerek yeşilin ve akarsuların buluştuğu alanlarda yürüdü. Katılımcılar arasında doktorlar, mühendisler, öğretmenler ve esnaflar yer aldı; sabah kahvaltısında ev sahibi tarafından bal ikram edildi.

Bal sağımı deneyimi:

İlçede arıcılık yapan Kazım Elasan’ı ziyaret eden grup, koruyucu kıyafetlerini giyip kovanların başına geçti. Geleneksel yöntemlerle yapılan bal sağım sürecine bizzat dahil olan katılımcılar, organik Çatak balının kovandan sofraya ulaşan meşakkatli yolculuğunu yerinde deneyimledi ve arıların yaşam döngüsü hakkında bilgi aldı.

Etkinlik sırasında üyeler ceviz, elma ve yabani armut toplama fırsatı buldu; gün, yerel yaşamı ve üretimi gözlemleme imkânı sağladı. Ayrıca katılımcılar, 1993’ten bugüne kadar boşaltılmış olan köyleri de dolaştı ve bölgenin tarihî dönüşümüne tanık oldu.

Yerel üretime ve zorluklara dikkat:

Vadi Doğa Sporları Kulübü Başkanı Ömer Demez, etkinliğin yalnızca gezi amaçlı olmadığını, aynı zamanda bölgede çiftçilik ve arıcılıkla uğraşanları ziyaret etme niyeti taşıdıklarını belirtti. Demez, bölgedeki arıcılığın zahmetli ve meşakkatli bir iş olduğunu, şehre uzaklık ve ayı tehdidinin zorlukları artırdığını vurguladı. Etkinlik, akşam verilen ortak bir yemekle sona erdi ve kulüp katılımcıları ile ev sahibi el sanatları ve üretim pratikleri üzerine görüş alışverişinde bulundu.

Organizasyon, doğaseverlerin hem bölgenin doğal dokusunu deneyimlemesine hem de yerel üreticilerle doğrudan temas kurarak sürdürülebilir turizm ve kırsal ekonomiye dikkat çekmesine olanak tanıdı.

VADİ DOĞA SPORLARI KULÜBÜ ÜYELERİ, BAL SAĞIMI GERÇEKLEŞTİRDİ.