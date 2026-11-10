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Çatalca'da takla atan otomobilde sürücü sıkıştı, itfaiye kurtardı

Çatalca-Subaşı yolunda kontrolden çıkan otomobil takla attı; araçta sıkışan kadın sürücü itfaiye ekipleri çıkarıp ambulansla hastaneye götürüldü.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 14:22

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Çatalca'da takla atan otomobilde sürücü sıkıştı, itfaiye kurtardı

kaza ve ilk bilgiler:

Kaza, Çatalca-Subaşı yolunda saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Çatalca istikametinden Subaşı yönüne seyir halinde olan 10 AHL 995 plakalı otomobilin sürücüsü Gamze Rüstemler, iddialara göre direksiyon hakimiyetini kaybederek aracın kontrolden çıkmasına yol açtı. Araç yol kenarına savrulup takla attı ve sürücü araç içinde sıkıştı.

müdahale ve kurtarma çalışmaları:

Bölgeye yapılan ihbar üzerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, sıkışan sürücüyü kontrollü bir çalışma sonucu araç içerisinden çıkardı. Olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Takla atan otomobilde ciddi maddi hasar oluşurken, sürücünün hayati tehlikesi hakkında yetkililer tarafından henüz detaylı bir açıklama yapılmadı. Olayla ilgili jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alıp inceleme başlattı.

ÇATALCA-SUBAŞI YOLUNDA KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL TAKLA ATTI

ÇATALCA-SUBAŞI YOLUNDA KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL TAKLA ATTI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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