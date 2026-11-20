Çaycuma adliyesinde iki kuşaktan 80 yıllık hizmetin vedası:

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde adliyede uzun yıllar görev yapan görevli mübaşirlerden birine daha veda edildi. Şennur Günaydın, 1990 yılında başladığı adliye görevini tamamlayarak 36 yıl süren hizmetinin ardından yaş haddinden emekliye ayrıldı. Bu veda, kurum açısından tek başına bir son olmayıp aileden gelen bir mesleki bağlılığın da sembolü olarak değerlendirildi.

36 yıllık meslek yaşamı ve kurum içi karşılığı:

Şennur Günaydının üç buçuk dekada yakın süreyle adliyede yürüttüğü görev, mesai arkadaşları ve yöneticiler tarafından özveri ve sorumluluk örneği olarak nitelendirildi. Günaydın'ın düzenli çalışması ve kuruma bağlılığı, servis işleyişi ile adliye içindeki rutin süreçlerin akışında süreklilik sağladı. Emeklilik töreninde duyulan takdir, çalışma arkadaşlarının samimi temennileriyle somutlaştı.

İki kuşaktan ortak miras ve teşekkürler:

Günaydın ailesinin adliyeye katkısı yalnızca Şennur Hanım ile sınırlı değil; babasının da adliyede 44 yıl mübaşir olarak çalıştığı ve böylece baba-kızın toplam 80 yıl hizmet bıraktığı belirtildi. Çaycuma Cumhuriyet Başsavcısı Doğukan Orhan, adliyede 1990 yılından bu yana görev yapan mübaşirin yaş haddinden emekliye ayrıldığını, kendisine emekleri ve değerli hizmetleri için teşekkür ettiğini ve yeni yaşamında sağlık, huzur ile mutluluk dilediğini açıkladı.

Bu vefa hikâyesi, küçük ilçelerdeki kamu kurumlarının sürekliliğini sağlayan kuşaklar arası bağlılığın somut bir örneği olarak kayıtlara geçti. Yerel çevre ve adliye personeli, günün anısına gösterilen hizmete saygı ve minnetle uğurladı.

ZONGULDAK’IN ÇAYCUMA İLÇESİNDE ADLİYEDE 36 YILDIR MÜBAŞİR OLARAK GÖREV YAPAN ŞENNUR GÜNAYDIN, YAŞ HADDİNDEN EMEKLİYE AYRILDI. BABA VE KIZIN ÇAYCUMA ADLİYESİ’NDEKİ TOPLAM 80 YILLIK HİZMETİ İSE ANLAMLI BİR VEFA HİKÂYESİ OLARAK DİKKAT ÇEKTİ.