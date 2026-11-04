Çayırova’da bilgi evleriyle yaşam boyu öğrenme fırsatı

Çayırova'da kursların kapsamı:

Çayırova Belediyesi, 7’den 70’e eğitim anlayışıyla ilçede yaşayan yetişkinlere yönelik kurs programlarını başlattı. Eğitimler 9 mahallede hizmet veren 8 Bilgi Evi bünyesinde hem teorik hem uygulamalı olarak düzenleniyor.

Kurslarda dikiş, pastacılık, örgü, Kur’an-ı Kerim, iğne oyası, sepet örgü, yetişkin İngilizce, nakış, resim, okuma-yazma, makrome ve tel kırma gibi geniş bir branş yelpazesi yer alıyor. Katılımcılar hem yeni beceriler kazanıyor hem de öğrendiklerini pratiğe dökme imkanı buluyor.

Kursların sunduğu faydalar:

Eğitimlere katılanlar sosyal açıdan güçlenirken, atölye çalışmalarıyla bireysel üretime yöneliyor. Belediyenin açıklamasına göre kursiyerler eğitimler sonunda alabilecekleri sertifikalar sayesinde edindikleri becerileri aile bütçesine katkı sağlayacak işlere dönüştürebiliyor.

Bu yaklaşım, kişisel gelişimi desteklemenin yanı sıra yerel ekonomiye küçük ölçekli üretimlerle katkı sağlama hedefini de taşımakta. Kursların uygulamalı içeriği üretime aktarılabilecek pratik bilgileri ön plana çıkarıyor.

Başvuru ve kayıt bilgileri:

Belediye yetkilileri, kurs kayıtlarının dönem boyunca devam ettiğini belirtiyor. Kurslara katılmak isteyenlerin kendilerine en yakın Bilgi Evi'ne başvurarak kayıt yaptırabilecekleri ifade edildi. İlçe sakinleri, verilen branşlar arasından ilgi ve ihtiyaçlarına uygun programlara yönlendiriliyor.

Çayırova’nın Bilgi Evleri yaklaşımı, erişilebilir eğitim ve yerel üretimi destekleyici bir model sunarak yetişkin eğitiminin sürekliliğini hedefliyor.

ÇAYIROVA BELEDİYESİNİN 8 BİLGİ EVİ'NDE DÜZENLEDİĞİ YETİŞKİNLERE YÖNELİK KURSLARDA EĞİTİMLER BAŞLADI.