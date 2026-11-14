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Çekici çağırdı: alkollü olduğu halde direksiyona geçmeyen vatandaştan örnek davranış

Bursa'da alkollü olduğu halde direksiyona geçmeyen vatandaş, otomobilini çekiciyle evine götürüp video paylaşarak sürücüleri alternatifleri kullanmaya çağırdı.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 10:21

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Çekici çağırdı: alkollü olduğu halde direksiyona geçmeyen vatandaştan örnek davranış

Bursa'da sorumlu davranış: araç çekiciyle evine götürüldü

Bursa'da bir vatandaş, alkol aldıktan sonra direksiyona geçmemeyi tercih ederek çekici çağırdı. Otomobilini çekiciye yükleterek evine kadar götüren sürücü, yaşananları cep telefonuyla kayda aldı ve sosyal medyada paylaştı.

O anlar ve video kaydı:

Kayda alınan görüntülerde vatandaşın aracını bulunduğu yerden kaldırıp evine götürdüğü görülüyor. Paylaştığı videoda, alkollü araç kullanmanın tehlikelerine dikkat çekti ve benzer durumda olan sürücülere örnek olacak bir davranış sergilediğini belirtti.

Sürücülere çağrı ve tavsiyeler:

Vatandaş, herkesin sağlıklı ve güvenli bir şekilde evine ulaşmasının önemini vurgulayarak alkol aldıktan sonra direksiyon başına geçmemeyi, gerektiğinde alternatif ulaşım yollarını tercih etmeyi önerdi. Olay, toplumda sorumlu sürüş bilincine dair olumlu bir örnek olarak paylaşıldı.

BURSA’DA ÖRNEK BİR DAVRANIŞ SERGİLEYEN VATANDAŞ, ALKOL ALDIKTAN SONRA DİREKSİYON BAŞINA GEÇMEK...

BURSA’DA ÖRNEK BİR DAVRANIŞ SERGİLEYEN VATANDAŞ, ALKOL ALDIKTAN SONRA DİREKSİYON BAŞINA GEÇMEK YERİNE ÇEKİCİ ÇAĞIRDI. OTOMOBİLİNİ ÇEKİCİYE YÜKLETEREK EVİNE KADAR GÖTÜREN VATANDAŞ, ÇEKTİĞİ VİDEOYLA SÜRÜCÜLERE DE DUYARLILIK ÇAĞRISINDA BULUNDU.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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