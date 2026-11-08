Çekimde eşeğe binince panik: muhabiri kameraman kurtardı

Çekim sırasında eşek aniden hızlandı

Erzurum'un Aziziye ilçesi Söğütlü Mahallesi'nde Kardelen TV ekipleri 'Adım Adım Anadolu' programı için çekim yapıyordu. Programın muhabiri İlayda Yediel, tarlada bulunan çobanın eşeğine binerek görüntü almak istediler. Başlangıçta eşek sakin görünse de kısa süre sonra beklenmedik şekilde hızlandı ve mandaların bulunduğu alana doğru ilerledi.

Panik anları ve müdahale:

Eşeğin hızlanması üzerine Yediel yardım isteyince kameraman Sefa Aras arkadaşını kurtarmak için müdahale etti. Aras, çobanın kullandığı komutu yanlışlıkla tekrarlayınca ('çu çu') eşek daha da hızlandı. Diğer kameraman Muhittin Yazıcıoğlu ise olası bir kazayı düşünerek kaydı durdurdu.

Atlayış ve sonuç:

Olay sırasında Yediel son anda eşekten atlayarak kendini kurtardı; ekipte kimse yaralanmadı. Yediel yaşadıklarını anlatarak, programlarının Anadolu'nun kültürünü ve geleneklerini ekrana taşıdığını, bu çekimin ise beklenmedik bir macera olarak kayıtlara geçtiğini söyledi. Aras ise o an ne yapacağını bilemediğini belirterek, sonrasında soğukkanlı davranıp arkadaşını tutarak tehlikeyi önlediklerini ifade etti.

Olayın görüntüsü kayıtta bir noktada kesildi; ekip daha sonra güvende olduklarını ve yalnızca eğlenceli bir anı kaldığını belirtti.

Muhabiri eşek kaçırdı, kameraman imdadına yetişti