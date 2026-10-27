Çekirge teras 2027'de Bursa'ya yeni yaşam alanı sunacak

Çekirge Teras çalışmaları yerinde incelendi:

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen Çekirge Teras projesinde incelemelerde bulundu. Biba, projenin tamamlanması için sürecin hızlandırıldığını ve bölgenin sosyal yaşamına yeni bir soluk kazandırılacağını belirtti.

Hedef ve takvim:

Başkan Vekili Biba, göreve geldiklerinde burada kalan çalışmaları devam ettirmek üzere süreci başlattıklarını ifade etti. Biba, projenin 2027 yılının sonuna kadar Bursalılarla buluşturulmasının hedeflendiğini vurguladı ve projenin Bursa'ya yakışır bir eser olarak tamamlanacağını söyledi. Denetimler sırasında uygulama takvimi ve altyapı çalışmalarının koordinasyonu ele alındı.

Projenin kapsamı ve donatılar:

Daha önce otel olarak tasarlanan yapı, yeniden düzenlenerek kültür merkezi ve millet bahçesi olarak planlandı. Yaklaşık 40 bin metrekarelik alanda hayata geçirilen projede iki konferans salonu, 2 bin metrekarelik uyumayan kütüphane ve 2 bin metrekarelik sanat galerisi yer alacak. Ayrıca seminer ve toplantı salonları ile bilim ve teknoloji merkezi öngörülüyor.

Proje, restoran ve kafeteryaların yanı sıra Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin B Kafe konseptini, çocuk oyun alanları ve spor salonlarını da kapsayacak. Yaklaşık 20 bin metrekarelik millet bahçesi ile açık yeşil alanlar sağlanırken, 300 araç kapasiteli kapalı ve açık otoparklar ulaşım kolaylığı sunacak şekilde planlandı.

Tamamlandığında proje, vatandaşların kültürel ve sosyal faaliyetlere katılabileceği, dinlenip vakit geçirebileceği yeni bir yaşam alanı oluşturmayı amaçlıyor. Belediye yetkilileri, projenin Bursa'nın kent yaşamına katkı sağlayacak şekilde tamamlanması için gerekli adımların atıldığını belirtti.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ ŞAHİN BİBA, ‘ÇEKİRGE TERAS’ PROJESİNDE İNCELEMELERDE BULUNDU. "BURSA’MIZA YAKIŞAN BİR PROJE OLACAK" DİYEN BAŞKAN VEKİLİ BİBA, TESİSİ 2027 SONUNA KADAR BURSALILARLA BULUŞTURACAKLARINI SÖYLEDİ. BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI KOORDİNASYONUYLA ‘ÇEKİRGE TERAS’ PROJESİNDE YAPIM ÇALIŞMALARI BAŞLADI. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ ŞAHİN BİBA, ÇALIŞMALARI YERİNDE DENETLEDİ.