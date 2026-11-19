cengiz enerji ve Pakistanlı konsorsiyumun iş birliği

Cengiz Enerji, Pakistan’ın elektrik dağıtım sektöründe yatırım fırsatlarını değerlendirmek üzere Pakistanlı bir konsorsiyumla Mutabakat Zaptı (MoU) imzaladı. Konsorsiyum; Artistic Milliners (Pvt.) Ltd., Fatima Group, Lake City, DIN Group ve Fazal Group şirketlerinden oluşuyor. Bu ortaklık, Cengiz Enerji’nin uluslararası enerji ve altyapı geliştirme deneyimini, Pakistanlı ortakların yerel pazar bilgisi ve yatırım kapasitesiyle bir araya getirmeyi amaçlıyor.

orta ve uzun vadeli hedefler:

Taraflar, Pakistan’da devam eden enerji sektörü özelleştirme programı çerçevesinde öncelikle FESCO (Faisalabad Elektrik Tedarik Şirketi), GEPCO (Gujranwala Elektrik Enerjisi Şirketi) ve IESCO (Islamabad Elektrik Tedarik Şirketi) ile ilgili fırsatları ortaklaşa değerlendirmeyi hedefliyor. İş birliğinin hedefleri arasında operasyonel performansın iyileştirilmesi, teknik ve ticari kayıpların azaltılması ve hizmet güvenilirliğinin artırılması bulunuyor.

Ortaklık ayrıca dağıtım altyapısına yönelik sürdürülebilir ve uzun vadeli yatırımların desteklenmesini önceliklendiriyor. Bu yaklaşım, dağıtım şebekelerinin güçlendirilmesi, yatırım geri dönüşlerinin planlı şekilde yönetilmesi ve sektörün genel verimliliğinin artırılması yönünde atılacak adımları kapsıyor.

bölgesel iş birliği ve ekonomik yansımalar:

İmzalanan MoU, Türkiye ile Pakistan arasındaki giderek güçlenen ekonomik ilişkilere de işaret ediyor. İş birliği, Pakistan’da altyapı gelişimini ve uzun vadeli yatırımları teşvik etmeyi; dolayısıyla ekonomik büyümeye katkı sağlamayı hedefleyen ortak çıkarları yansıtıyor. Cengiz Enerji’nin Özbekistan ve Suriye’deki projelerinin ardından Pakistan pazarına yönelik bu adım, şirketin bölgesel genişleme stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Tarafların önümüzdeki dönemde yapacağı detaylı değerlendirmeler ve proje planlaması, enerji dağıtımında verimlilik artırıcı uygulamaların hayata geçirilmesi açısından belirleyici olacak.

CENGİZ ENERJİ, PAKİSTAN’IN ÖNDE GELEN ŞİRKETLERİNDEN OLUŞAN BİR KONSORSİYUMLA MUTABAKAT ZAPTI (MOU) İMZALADI.