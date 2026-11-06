Ceren'in tedavisi ilk turda sonuç verdi: akut miyeloblastik lösemide remisyon sağlandı

Tanı ve başvuru:

15 yaşındaki Ceren Türker, Amasya'da temmuz ayında bacaklarda başlayan ağrı, yürüyememe ve hareket etmekte güçlük çekme şikâyetleriyle hastaneye başvurdu. Şikâyetleri devam eden aile, değerlendirme için Samsun'a yönlendirildi ve Samsun Şehir Hastanesi Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Kliniği'nde yapılan tetkikler sonucunda akut miyeloblastik lösemi (AML) tanısı kondu.

Tedavi süreci:

Kemoterapi uygulanan Ceren'in tedavi sürecinde kan değerlerinde beklenen düşüş gözlendi. Haber kaynaklarında tedavi süreleri farklı ifadelerle yer aldı; ilk tedavinin ardından kan değerlerinin toparlanması ve destek tedavilerinin ardından yapılan kemik iliği değerlendirmesinde hastalığın gerilediği, remisyona girdiği belirlendi. Metinde geçen süreler arasında "yaklaşık iki ay süren tedavi süreci", "yaklaşık 28 gün süren tedavi" ve Prof. Dr. Zuhal Keskin'in aktardığı "ilk tedavisinin yaklaşık 8 gün sürdüğü" şeklinde ifadeler yer almaktadır.

Hastanın ve ekibin durumu:

Ceren, tedavi sonrası şikâyetlerinin ortadan kalktığını belirterek, "Sürecim iyi geçti. Bu sene 10. sınıfa geçecektim. Değerlerim düştüğü için hastaneye geldik. Hastalığı yendiğimi öğrendiğimde çok sevindim. İlk babamla paylaştım. Bacaklarımda ağrı vardı, yürüyemiyordum. Sonra ağzıma kaşık sokamadım. Şimdi bunlar yok, her şeyi yapabiliyorum. Benim gibi bu hastalıkla mücadele eden arkadaşlarım moralini yüksek tutsunlar. Kendimi hiç yormadım, üzmedim. Moralimi yüksek tuttum. Kardeşlerimle ve arkadaşlarımla vakit geçirdim. Bol bol eğlendim ve bu hastalığı yendim" dedi.

Uzman değerlendirmesi ve takip:

Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Klinik Sorumlusu Prof. Dr. Zuhal Keskin, Ceren'in başvurusunda bacak ve boyun bölgesinde şişlik ile ağrı olduğunu; yapılan tetkikler sonucu AML tanısının konduğunu belirtti. Keskin, tedavi sonrası kan değerlerinde düşüş beklendiğini, bunun gerçekleştiğini ve enfeksiyon gelişmediğini aktardı. Ayrıca kemoterapi sonrası başlangıçta pozitif olan genetik bulguların tedaviyle negatifleştiği ifade edildi.

Hastanın şu anda herhangi bir şikâyeti bulunmamakla birlikte hastalığın tekrarlama riski nedeniyle izlemlerin sürdüğü; hastanın iki ya da üç haftada bir merkeze gelerek düzenli kontrol altında tutulduğu bildirildi. Haberde ayrıca çocukların izlem ve destek sürecinin, çocukluk çağı tamamlanana kadar devam ettiği vurgulandı ve Ceren'in takibinin 18 yaşına kadar süreceği belirtildi.

Uyarıcı belirtiler ve farkındalık:

Prof. Dr. Keskin, löseminin çocukluk çağında sık görülen kanser türlerinden biri olduğunu hatırlatarak ailelerin bazı belirtiler karşısında dikkatli olmasını önerdi. Keskin'in aktardığı uyarıcı belirtiler arasında 15–20 gün içinde ateşin düşürülememesi, bacak ağrıları, yürüyememe, küçük kanamalar ve dilde durdurulamayan kanamalar, iştahsızlık ve halsizlik sayıldı. Bu tür şikâyetle gelen çocuklarda yapılan tetkiklerle aynı gün tanı konabildiği ve hemen kemoterapi tedavisine başlandığı bildirildi.

Hastane ekipleri, Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında ailelere ve çocuklara destek sunarak toplumda farkındalık yaratma çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

15 YAŞINDAKİ CEREN, LÖSEMİYİ İLK TEDAVİNİN ARDINDAN YENDİ